Sindicatos critican "falta de transparencia" en la renovación de los 12.000 sanitarios y exigen "estabilización"

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos integrantes de Mesa Sectorial de Sanidad han criticado la "falta de transparencia" en la renovación de los 12.000 sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, toda vez que ha exigido la "estabilización" de las plantillas y que estos efectivos "se hagan estructurales".

Así, la responsable de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO de Andalucía, Guadalupe González, ha considerado "indignantes" las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre la renovación de 12.000 trabajadores, ya que, según ha explicado, "no es verdad".

En concreto, y en declaraciones a Europa Press, ha indicado que las renovaciones se llevarán a cabo según tres factores: "la disponibilidad de gasto presupuestario para sustituciones de cada centro, la posibilidad de justificarlo dentro de un programa Covid o de alta frecuentación y dependiendo de la categoría". Sobre este último criterio, ha detallado que los médicos de familia y especialistas de área podrán renovar un año, pero otras categorías como enfermeros y matronas será por seis meses y otras "solo por un mes".

Ante esta situación, ha reclamado la estabilización de la plantilla" y ha recordado que estos contratos no vienen del aumento de plantilla por el Covid sino que "10.000 son previos a la pandemia".

Por su parte, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FeSP UGT Andalucía, Antonio Macías, ha calificado de "embrollo" lo sucedido con estos 12.000 trabajadores y ha advertido de que "hay uno o dos mentirosos": "o miente la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, o miente el presidente o incluso los dos". "No queremos declaraciones triunfalistas", han reclamado.

"La información que dan es tan oscura y de falta de transparencia que no sabemos cuántos serán renovados por un año y en qué servicio y categoría. Y lo del resto, seis meses es una falacia", ha criticado. Frente a esto, ha señalado que "lo único cierto" es que darán contratos de un año a algunos médicos y al resto, contratos de seis, cuatro, dos y un mes de duración. "Una clara discriminación de unas categorías sobre otras", ha afirmado.

Asimismo, ha apuntado que "gran parte" de estas renovaciones van a dedicarse a las sustituciones de Navidad y "una vez que terminen" ha cuestionado sobre el futuro de los mismos. "Todo se arreglaría con transparencia, pero si lo son, descubriríamos las trampas y que esos 12.000 se quedan en muchos menos", ha asegurado.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado el anuncio realizado este lunes por el presidente de la Junta, si bien ha exigido "que estos efectivos se hagan estructurales dentro del sistema sanitario público andaluz, ya que también son estructurales las necesidades que están cubriendo, como ha quedado sobradamente demostrado".

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, tras conocerse la renovación de dichos contratos y ha criticado que no se haya negociado con las organizaciones sindicales dicho plan de renovación, al tiempo que ha lamentado la "falta de transparencia" que existe por parte de la Administración sanitaria al respecto en relación a la información facilitada a los representantes de los trabajadores. "Desconocemos el número, categorías y duración de lo que se va a contratar", ha señalado.

A juicio de Girela, "de nuevo juegan con el lenguaje ya que se trata de contratos que se irán incorporando paulatina y progresivamente, a partir de la segunda o tercera semana de enero próximo, y además ello dependerá de las necesidades que demanden las direcciones de los centros, que forman parte de la propia Administración".

Asimismo, el responsable de CSIF ha indicado que "se desconoce cuántos de esos contratos tendrán continuidad en el tiempo, por lo que es lógico pensar que al no ser plantilla estructural, una parte importante no se prolongarán más allá de los seis meses anunciados", al tiempo que ha asegurado que "no todos los contratos que se están haciendo son de seis meses o un año".

"Aprovechan las contrataciones propias de esta época del año (cobertura de vacaciones, permisos, alta frecuentación por Gripe y ajustes de jornada,etc..) para vender una gran oferta de contratos, cuando la realidad es que no son estructurales en la inmensa mayoría de los casos, y además dan continuidad a una situación de provisionalidad sin garantías de continuidad", ha criticado Girela.

Aunque CSIF valora el anuncio realizado por el presidente sobre renovación de contratos porque "menos es nada", "sabemos que de nuevo son fuegos de artificio, porque hay contrataciones, pero no son ni tan estables, ni tan correctoras de la problemática asistencial que hay en el SAS. No son todas las que necesitamos, ni solucionamos las deficiencias y colapso de la Atención Primaria".

Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han destacado que les parece "bien" que se renueve a esos 12.000 profesionales del servicio sanitario público de Andalucía, pero ha asegurado que estas renovaciones "no van a solucionar el problema del tiempo de atención y las condiciones laborales de los facultativos de atención primaria".

"Esto depende de contratar más médicos y pediatras (no los que ya están) y de que las agendas en atención primaria puedan dar un mínimo de diez minutos de atención por paciente", ha señalado, al tiempo que ha indicado que el calendario previsto de movilizaciones seguirá igual hasta que se consigan "mejorar estas condiciones laborales de los facultativos de atención primaria". Así, el 16 de diciembre y 12 de enero habrá concentraciones en Sevilla y si no hay acuerdo en sus reivindicaciones, el 27 de enero huelga.

SATSE VE "INSUFICIENTE" RENOVAR SEIS MESES A LAS ENFERMERAS

Desde el Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía han calificado de "insuficiente" la renovación por seis meses de las más de 5.800 enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas del SAS, toda vez que valoran el esfuerzo de la Junta para mantener los 12.000 contratos, si bien estima que en el caso de enfermeras o fisioterapeutas "ofertar solo seis meses, frente a los médicos se les renovará por un año, aplaza de nuevo el problema al verano, cuando a 30 de junio finalicen estas contrataciones".

En este sentido, el secretario general de Satse en Andalucía, José Sánchez Gámez, ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que lleva meses exigiendo la renovación del 100% de los contratos que se realizaron como refuerzo Covid pues, ha insistido, "todos son imprescindibles para el funcionamiento de los centros sanitarios ya que las necesidades sanitarias no han disminuido, sino que se han modificado siendo un riesgo reducir las plantillas".

Ha advertido que "la pérdida de los más de 5.800 contratos de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas supondría mermar la actual plantilla del SAS en estas categorías en casi un 20% por ciento, una cifra inasumible para el sistema sanitario público".

De otro lado, ha denunciado "la alta temporalidad y precariedad" que sufre enfermería, alertando sobre la "urgencia" de cubrir los puestos estructurales con contratos de interinidad para evitar la elevada rotación de profesionales que sufren los centros, una situación que repercute además en la carga de trabajo del personal fijo de plantilla. Por este motivo, ha pedido que "de manera urgente se adopten las medidas para paliar el alto déficit" de temporalidad que afecta a los centros sanitarios andaluces.