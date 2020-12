UGT y CCOO se concentran ante la Junta para exigir diálogo social y un plan de choque para trabajadores

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO-A se han concentrado este martes ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para denunciar la falta de diálogo social.

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha exigido al Gobierno andaluz que "ponga encima de la mesa un plan de choque con medidas para paliar los efectos de su política sobre el empleo", mientras que su homóloga de UGT-A, Carmen Castilla, ha considerado que "esperamos que este acto sea un toque de atención y nos llamen para recuperar el diálogo social".

Los sindicatos han convocado este acto ante la sede de la Presidencia del Gobierno andaluz con el lema 'Rescatar personas, proteger el empleo, reforzar lo público. Con diálogo social' para poner de manifiesto la falta de negociación entre la Junta de Andalucía y los sindicatos y cuyo último desencuentro fue la firma el 16 de noviembre del acuerdo de la Junta con la CEA, Cámaras de Comercio y ATA sobre ayudas a trabajadores autónomos y diversos sectores económicos sin la presencia y la interlocución con los sindicatos.

"CCOO no se va a sentar más con el Gobierno andaluz si no se pone encima de la mesa políticas que beneficien a los trabajadores afectados por sus decisiones", ha proclamado Nuria López, quien ha argumentado que "las decisiones políticas" del Gobierno andaluz sobre "restricción de movilidad, horarios y de la actividad, está impactando directamente sobre la vida y el trabajo de muchos trabajadores del comercio, de la hostelería, del turismo y de la industria local".

La secretaria general de CCOO-A ha afirmado que "estamos aquí para pedirle al Gobierno andaluz que no deje tirados a los trabajadores de esta tierra".

"No es posible que se den ayudas a los empresarios, que son pan para hoy y hambre para mañana, que no sirven para nada, y no ponga encima de la mesa un plan de empleo a los trabajadores afectados", ha sostenido la secretaria general de CCOO-A.

"Por esto estamos aquí, para pedir un plan de choque que proteja a los trabajadores, que limite el empobrecimiento de Andalucía", ha proseguido argumentando López, quien ha apostillado "que le quede claro que no vamos a parar hasta que sea realidad en nuestra tierra".

"Los trabajadores lo están pasando mal, primero por la pandemia y después por las políticas que está llevando a cabo el Gobierno andaluz", ha indicado Nuria López sobre la gestión del coronavirus por la Junta de Andalucía.

La secretaria general de CCOO-A ha desgranado sus requisitos a la Junta de Andalucía para considerar reactivado el diálogo social, entre lo que ha enumerado que "no valen llamadas, recibir a los agentes sociales, no valen más fotos si no llevan detrás un plan de empleo para los trabajadores afectados por las decisiones políticas y las limitaciones del Gobierno andaluz".

CASTILLA: "NO SÓLO NEGOCIAR CON LA PATRONAL"

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha explicado que "estamos protestando por una razón muy sencilla: rescatar a las personas, recuperar el empleo, y proteger lo público" tras indicar que "el diálogo social no son solo la patronal y el Gobierno, otra pata importante son los trabajadores".

Castilla ha afirmado que, desde la firma el 30 de julio del Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía, "desde entonces aquí paz y después gloria", para retratar la ausencia de contactos con la Junta desde aquel acto oficial.

Tras recordar que "nos enteramos por ustedes (en referencia a los medios de comunicación) de un acuerdo para inyectar ayudas en sectores más aquejados con la patronal, Cámaras de Comercio, los autónomos", se ha preguntado por "dónde estaban los representantes de los trabajadores para que reviertan en los trabajadores la calidad del empleo".

La secretaria general de UGT-A ha considerado que "es el momento de las Políticas Activas de Empleo (PAE)" tras alegar que "está comprobado que la incentivación y la bonificación de los contratos indefinidos no sirven para nada".

A las Políticas Activas de Empleo Castilla ha sumado la reclamación de "un pacto por la industria". "Estamos pidiendo que se comprometa con Abengoa, Acerinox, Airbus. Queremos lo mismo que en Francia y Alemania, que no van cerrar ninguna planta. Y miramos a Cádiz, a su Bahía, a Navantia", ha afirmado la secretaria general de UGT-A en su demanda de un plan para la actividad industrial.

Castilla ha sostenido que "la pandemia ha demostrado que lo público tiene unas costuras muy débiles", que ha concretado en el caso del sistema sanitario, al que ha descrito "agotado después de muchos años de recortes, de políticas de austeridad neoliberales que no sirvieron para nada".

"Los profesionales están peleando para combatir la segunda ola", ha afirmado la secretaria general de UGT-A, quien ha apuntado que en su sindicato "estamos hartos de escuchar salvar Navidad cuando lo que hay que salvar es a las personas".

"Hasta que no tengamos la vacuna no vamos a llegar a la normalidad", ha proclamado Carmen Castilla.

En sus demandas Castilla ha hecho referencia a la situación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que gestiona la empresa pública Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía) y donde ha advertido de "la falta de 450 trabajadores en la ITV" así como de que no se ha firmado el IV Convenio Colectivo.

Y junto a Veiasa ha expresado "su apoyo solidario a los compañeros de Canal Sur", de quienes ha dicho que "nos consta que están sufriendo presiones políticas". "Esto es una televisión de los andaluces, no de los partidos que gobiernan o del partido que gobierna en la sombra", ha apostillado.