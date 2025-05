Los sindicatos exponen a la subdelegada del Gobierno los problemas de agresiones en la prisión de Córdoba

CÓRDOBA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de prisiones --CCOO, APFP, Acaip-UGT y CSIF-- han expuesto a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, los problemas de agresiones que "de forma alarmante" se están produciendo en el Centro Penitenciario de Alcolea, con el objetivo de "buscar una solución".

Según han destacado en una nota, "esta reunión está orientada a informar a la subdelegada de la situación real del centro a efectos de que se adopten las soluciones necesarias tanto a nivel central, de la Secretaría General, como de centro, Dirección".

Una vez comenzada la reunión, y por parte de Acaip-UGT, APFP y CCOO, se ha informado a la subdelegada sobre "la falta de personal en el Centro Penitenciario; la RPT no está cubierta --actualmente en prisiones no hay bolsa de interinos, de modo que solucionar el problema rápidamente no es posible, no se cubren jubilaciones ni bajas de larga duración--".

También, han advertido de "la sobrepoblación reclusa en Córdoba, siendo uno de los centros con más población reclusa; nuevos perfiles de la población, internos que han perdido el miedo y excesivo número de extranjeros sin arraigo; el exceso número de módulos de respeto para la cantidad de internos con un perfil de inadaptación y conflictividad".

Así, han detallado que "se piden traslados inmediatos de los internos que provocan situaciones de riesgo para la convivencia diaria de internos y funcionarios y más medios materiales para adaptarse a las nuevas situaciones tecnológicas y sociales".

Todos los sindicatos han expuesto "la necesidad de ser reconocidos como agentes de autoridad, actualizar los medios coercitivos, cubrir la RPT y una formación continua".

Mientras, han avisado de que "en el centro penitenciario, a la misma hora se producía una pelea entre internos en la que se retiró un pincho carcelario de grandes dimensiones y no se han producido daños graves debido a la rápida y eficaz intervención de los funcionarios".