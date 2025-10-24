Sindicatos lamentan "el repunte del paro" y reclaman "soluciones eficaces" contra la "huida de talento" en Andalucía

Archivo - Oficina de empleo en Sevilla en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos andaluces de Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han lamentado "el repunte del paro" en el tercer trimestre tras conocer los datos publicados este viernes de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Al mismo tiempo, han reclamado "soluciones eficaces" que frenen "este crecimiento tan negativo" e impida "la huida de talento" fuera de la región.

De esta manera, en sus respectivas notas de prensa, las entidades sindicales han calificado de "muy preocupantes" los "datos negativos para Andalucía" que en el tercer trimestre del año ha incrementado el desempleo "y eleva la brecha entre el paro masculino y femenino, hasta el punto en que las mujeres andaluzas asumen la totalidad del incremento del paro".

En este sentido, han instado a que en los próximos presupuestos de la Junta se incluyan partidas específicas para políticas públicas que "fomenten la creación de empleo de calidad, especialmente dirigidas a mujeres, jóvenes y personas desempleadas de larga duración".

Por su parte, desde CSIF Andalucía, su dirigente sindical, Germán Girela ha señalado que estos retos en materia de empleo "pasan por cambios en la estrategia política" que permita "crear puestos de trabajos estables y de calidad".

Girela ha incidido así en que esta propuesta "pasa por un refuerzo de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía como son la sanidad, la educación y la dependencia".

Desde UGT-A han enfatizado en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin reducción de salarios, "uno de los principales objetivos sindicales para este año", ya que "reducir la jornada laboral es sinónimo de mejorar la salud pública, de incrementar la productividad de la economía y de avanzar en términos de conciliación familiar y corresponsabilidad".

El secretario ejecutivo de la organización, Fernando Morillo, ha precisado de "una negociación colectiva moderna, adaptada a los nuevos retos", que sea capaz de hacer frente a transiciones como la digital, la ecológica, la energética o la social y "con un grado de cobertura mucho más elevado que el actual, que ni tan siquiera alcanza el 60%".

En la misma línea, la secretaria de Empleo de CCOO-A, Trinidad Gallardo ha subrayado la importancia de "un compromiso real y sostenido para combatir la persistente discriminación de las mujeres" en el mercado laboral, "que siguen registrando peores resultados en desempleo, temporalidad y, sobre todo, en parcialidad".

La central sindical ha pedido que "se ponga fin al uso abusivo de los contratos temporales y fijos discontinuos", incidiendo en que "la estabilidad laboral es una condición imprescindible para el desarrollo económico sostenible".