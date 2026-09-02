Sindicatos lamentan la subida del paro en Andalucía y advierten de un "modelo laboral frágil" y dependiente del turismo

Archivo - Oficina de empleo en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT en Andalucía han valorado la subida del paro en el mes de agosto en 3.394 personas y aluden a un "modelo laboral frágil y sin estabilidad tras el fin de la temporada alta". La secretaria de Juventud de CCOO de Andalucía, María Núñez Bermúdez, ha exigido este miércoles 2 una "mejora salarial real" en la negociación colectiva "ante la subida inasumible de los precios de la vivienda y la cesta de la compra", al tiempo de reclamar a la Junta que "abandone el triunfalismo y apueste de verdad por la reindustrialización".

En una nota de prensa remitida por CCOO-A, Núñez ha considerado que los datos del paro recogidos en agosto confirman "la dependencia de Andalucía del turismo y del sector Servicios". "Eso hace que al terminar la temporada alta volvamos a caer en un empleo frágil y sin estabilidad", ha agregado.

Al hilo, la secretaria ha advertido de que estos datos cosechados del paro se suman al "aumento de los precios en la cesta de la compra y de la vivienda, inasumibles para las personas trabajadoras". Por ello, CCOO-A ha exigido al empresariado "una subida real en la negociación colectiva". "No es admisible que la clase trabajadora pierda calidad de vida mientras grandes sectores empresariales registran beneficios récord", ha añadido.

En contexto, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (0,64%) hasta los 530.256 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por su parte, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado la subida del paro en Andalucía en 3.394 en agosto respecto al mes anterior y que se rompa la tendencia a la baja en la cifra de personas sin empleo de los últimos cuatro meses, cuando la comunidad lideró la caída de los desempleados a nivel nacional, según ha remitido la organización sindical en una nota.

De este modo, el presidente de la citada organización sindical ha apuntado la "preocupante fragilidad estructural del mercado laboral andaluz que adolece de la creación de empleo de calidad". En este sentido, ha precisado que "el tejido laboral andaluz sigue evidenciando importantes debilidades que hay que afrontar con un cambio de rumbo en el modelo productivo actual y con el impulso de una estrategia política bien definida que permita nuevos puestos de trabajo en ámbitos como la innovación y la tecnología".

En esta línea, ha insistido en que las administraciones "deben reforzar el empleo en servicios esenciales como la sanidad o la educación, que además se traduce en una mejora de la atención que presta a la ciudadanía".

No obstante, Girela ha reconocido que el cambio de tendencia de la bajada del paro "era de esperar tras la finalización de muchos de los contratos realizados en la época estival y que se repite cada año en estas fechas". Pese a ello, ha tildado de "penoso" que el empleo de los andaluces dependa "de forma excesiva del sector Servicios".

De este modo, ha insistido en que aunque el turismo aporta "grandes beneficios a la comunidad conduce, en muchos casos, a la firma de contratos precarios y temporales propios de la estacionalidad". Además, para CSIF es necesaria la puesta en marcha de políticas de empleo destinadas a los jóvenes, "puesto que es el colectivo que sufre más la falta de oportunidades laborales, lo que se traduce en la fuga de talentos hacia el resto del país y al extranjero".

Finalmente, UGT Andalucía (UGT-A) también se ha referido a los datos del paro andaluces para advertir de la estacionalidad, una de las "principales debilidades del mercado laboral andaluz", según la secretaria de Política Sindical de UGT-A, Clara de la Colina, en un audio remitido a los medios. "Andalucía necesita crear empleo estable, de calidad, con salarios dignos, y reducir definitivamente la precariedad y la excesiva dependencia del sector Servicios".

Al igual que Girela, De la Colina ha advertido acerca de los jóvenes, con una tasa de paro "cercana al 31 por ciento". Además, ha añadido al respecto "el crecimiento de las horas extraordinarias que se trabajan y que no se pagan". "Esto es fraude laboral, perjudica directamente a las personas trabajadoras y supone competencia desleal para las empresas que sí cumplen". Para la secretaria de Política Sindical de UGT-A, la respuesta se encuentra en "más derechos, mejores salarios y mejores condiciones laborales".

En suma, De la Colina ha puesto en valor la "enorme aportación social y económica que la población trabajadora migrante representa para Andalucía" y ha puesto el foco en los hogares andaluces en los que todos los miembros activos están desempleados, una cifra que supera los 215.500 hogares, lo que representa una "situación de drama social que pone en jaque al conjunto de nuestro modelo de sociedad y que precisa una urgente intervención por parte de las Administraciones Públicas".