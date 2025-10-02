Sindicatos lamentan la subida del paro y lo relacionan con la estacionalidad, las horas extras o el paro juvenil

Archivo - Una trabajadora en el interior de una cafetería, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO Y CSIF han valorado "negativamente" los datos de paro registrados en el pasado mes de septiembre en Andalucía, toda vez que la relacionan con la estacionalidad, las horas extras o el paro juvenil.

Así lo han reflejado las organizaciones sindicales en sus respectivas notas de prensa, coincidiendo en que aunque la reforma de la jornada laboral "sigue dando frutos" no es suficiente, y se deben "reforzar los servicios públicos como motor de empleo".

Por su lado, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, ha lamentado la subida del desempleo en más de 7.000 personas en el mes de septiembre. "El fin de la temporada turística ha provocado una subida del paro generalizado en las provincias y la subida de estos dos últimos meses indica que Andalucía no termina de despegar", ha defendido.

Así, la organización sindical ha arrancado el curso político exigiendo medidas a las distintas administraciones públicas para que "prioricen" el empleo estable y los derechos laborales. "Tienen que hacer un seguimiento y llevar a cabo políticas activas de empleo enfocadas a los colectivos que tienen más dificultades para la empleabilidad como son las personas jóvenes, las mujeres y las personas paradas de larga duración", ha esgrimado Gallardo.

Igualmente el sindicato ha dejado claro que "lo que no beneficia a la generación de empleo ni la economía del país y Andalucía es la posición que tienen el empresariado y los partidos de derecha oponiéndose sistemáticamente a medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, de la reducción de jornada o del nuevo registro horario para el control efectivo del tiempo de trabajo".

Sobre esta última cuestión, la dirigente de CCOO ha denunciado que en 2024 el 35% de las horas extra realizadas en Andalucía ni se pagaron ni se cotizaron. "Este es el agujero que exigimos que se tape con el nuevo control horario, ya que consideramos que es clave para atajar el fraude masivo de horas extraordinarias no pagadas que se producen cada semana en Andalucía", ha apostillado.

También, CSIF ha lamentado que las cifras del paro en Andalucía continúen al alza en contraposición a la bajada a nivel nacional. El presidente del sindicato en Andalucía, Germán Girela, ha incidido en el contraste entre las cifras autonómicas y nacionales, ya que, mientras que en España el paro registrado bajó en 4.846 personas en septiembre, en Andalucía fueron 7.166 quienes se quedaron sin empleo, siendo el sector servicios el más afectado.

El dirigente sindical ha indicado que esta situación "vuelve a poner en evidencia la necesidad de que la Junta de Andalucía apueste por el empleo estable y de calidad mediante un refuerzo de los servicios públicos como motor de creación de empleo y de estabilidad laboral para la ciudadanía". A su juicio, "es urgente implementar medidas que permitan cambiar el modelo productivo actual, dependiente de la estacionalidad del sector servicios, y que tanto las administraciones públicas como el sector privado apuesten por sectores vinculados a la industria y la innovación".

Así, Girela ha asegurado que "el hecho de que nuestra región sea la comunidad donde aumente más el paro de todo el país no nos puede dejar indiferentes, por lo que desde CSIF requerimos compromisos firmes por parte de la Administración".

En este sentido, el presidente de CSIF-A, ha demandado "políticas para corregir esta brecha de género de manera que se mejore la situación de la mujer en el mercado laboral andaluz". Girela ha mostrado su preocupación por la tasa de paro juvenil que se ha incrementado en más de 4.500 personas con respecto al mes anterior, lo que "también debe hacer reaccionar a las administraciones y poner soluciones que frenen este crecimiento tan negativo para el futuro de nuestros jóvenes y que impidan la huida fuera de la comunidad para tener más y mejores oportunidades y condiciones laborales".

Por su parte, desde UGT-A ham valorado "negativamente" este nuevo incremento del paro que, "aunque habitual en los meses de septiembre, evidencia la enorme dependencia que el modelo productivo andaluz tiene del sector servicios y que el problema de la estacionalidad sigue afectando, claramente, a la estabilidad laboral y a las condiciones de vida de miles de familias trabajadoras andaluzas".

Además, han aportado que "este contexto inflacionista" está protagonizado por productos de primera necesidad como pueden ser algunos alimentos básicos, el combustible, la electricidad o el propio acceso a una vivienda digna. "Por este motivo y para salvaguardar el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores andaluces, exigimos un proceso responsable de incremento salarial que nos permita afrontar con garantías nuestros proyectos de vida y nos ayude a recuperar los derechos económicos perdidos durante los últimos años", han espetado.

Asimismo, han añadido que las cifras demuestran que la Reforma Laboral pactada con los sindicatos "sigue dando sus frutos pero, además, que todavía podemos ir más allá persiguiendo unos mayores niveles de estabilidad en el mercado laboral andaluz".

De igual forma, "es fundamental continuar avanzando en la calidad del empleo y en desterrar la precariedad del seno del mercado laboral andaluz".

"Todas estas reivindicaciones volverán a ponerse de manifiesto en los actos que llevaremos a cabo el próximo 7 de octubre, aprovechando la celebración de una nueva Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Una jornada de lucha sindical en la que seguiremos demandando unas mejores condiciones de trabajo y también un mayor nivel de vida, para el conjunto de la clase trabajadora andaluza", han defendido desde UGT.