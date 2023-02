Sindicatos piden "solución negociada a la grave situación" en primaria y retirar la orden que "privatiza consultas"

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nueva jornada de concentraciones convocadas por CCOO, UGT y CSIF en las ocho provincias andaluzas para reclamar "una solución negociada a la grave situación" de la atención primaria en Andalucía, así como la "inmediata retirada" de la orden que pretende "privatizar las consultas". Con estas movilizaciones, que se celebran bajo el lema 'Salvemos la atención primaria', los tres sindicatos reivindican "medidas globales" que mejoren la situación de los centros de salud y para los profesionales de todas las categorías.

Dichas medidas pasan por un incremento del presupuesto, mejoras de retribuciones, incrementos de plantilla --que, para que sean reales, deben incluir la cobertura al 100% de las ausencias--, incorporación de nuevos profesionales, reducción de pacientes por consulta y refuerzo de personal administrativo, entre otras.

Además, según indican en nota de prensa, los sindicatos reclaman también la "inmediata retirada" del proyecto de orden que pretende privatizar consultas de atención primaria. "Un proyecto que no se ha negociado ni con la sociedad ni con los sindicatos, ya que ni siquiera se nos consultó sobre su contenido, y que supone una auténtica aberración que pone de manifiesto la falta de capacidad para generar soluciones al grave problema que tiene el sistema por parte de la Consejería de Salud", aseveran.

"Una cuestión tan importante se tramitó a mediados de agosto y se incluyó a hurtadillas en la orden, dado que sólo aparece en una tabla que establece una cantidad por consulta dentro de un documento de un total de 27 páginas. Y, aunque se dio audiencia a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y a la Alianza de la Sanidad Privada Española, "se excluyó a los sindicatos", mantienen CCOO, UGT y CSIF.

Además, "de manera sorprendente", señalan, la Junta "pagaría mucho más" por esas consultas externalizadas que lo que cobraría un profesional del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por ejemplo, "una empresa privada que viera 16 pacientes en una tarde cobraría un total de 1.040 euros, mientras que un médico del SAS que atendiera esas consultas, en horario de tarde, cobraría un total de 214.65 euros, lo que supone pagar por un servicio con menor número de pacientes un 484,50% más que si el mismo servicio se atendiera en los servicios públicos".

"SE INTENSIFICARÁN LAS PROTESTAS SI NO HAY VOLUNTAD NEGOCIADORA"

"Exigimos que el SAS se siente a la mesa de negociación para abordar soluciones globales a la atención primaria, que pasan por la mejora de su financiación y de su organización y no por su privatización. No pueden ser soluciones improvisadas para una sola profesión de las muchas que prestan servicios en nuestros centros de salud", afirman los tres sindicatos, que advierten además que, si el SAS no muestra una "auténtica voluntad negociadora", las movilizaciones no van a cesar. "Al contrario, se van a intensificar", puntualizan.

Este jueves, CCOO, UGT y CSIF, que comenzaron sus protestas el pasado 31 de enero en Cádiz y que llevan protestando en todas las provincias cada jueves desde esa fecha, se han concentrado en concreto, en el Centro de Salud Meditérráneo-Torrecárdenas de Almería; el Centro de Salud Meléndez Tolosa de Algeciras (Cádiz); el Centro de Salud de Cabra (Córdoba); el Centro de Salud de Órgiva (Granada); el Centro de Salud del Torrejón (Huelva); el Centro de Salud de Úbeda (Jaén); el Centro de Salud Arroyo de la Miel-Benalmádena (Málaga); y el Centro de Salud Los Carteros de San José de la Rinconada (Sevilla.

CSIF-A RECLAMA QUE SE RECONOZCA LA JUBILACIÓN ANTICIPADA

Por otra parte, CSIF informa de que de forma paralela a las concentraciones en Andalucía, el sindicato ha protagonizado en Madrid, frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una protesta por el reconocimiento de la jubilación anticipada para los profesionales de la sanidad pública.

El presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha explicado que "las plantillas de la atención primaria están envejecidas y sometidas a un gran estrés psicofísico y desgaste, lo que provoca que sea urgente reforzarlas con nuevos efectivos y que se facilite un recambio generacional que reduzca el impacto sobre la salud y sus consecuencias para los profesionales en este nivel asistencial".

Por ello, a juicio del responsable sindical, "urge articular la jubilación anticipada voluntaria para este colectivo y un recambio generacional para lograr plantillas completas, resistentes y duraderas en la atención primaria en Andalucía".