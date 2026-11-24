Cabecera de la manifestación de la platilla municipal para reclamar al Ayuntamiento una solución inmediata a sus problemas laborales y económicos. - UGT

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las secciones sindicales de UGT, CCOO, CSIF, CTA, CGT y Siplb en el Ayuntamiento de Córdoba han reclamado este martes al gobierno municipal del PP, a través de una manifestación que ha recorrido el centro de la ciudad, "una solución inmediata a los problemas laborales y económicos que afectan a la plantilla municipal, algunos de los cuales se vienen arrastrando desde hace años, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta satisfactoria por parte de los responsables municipales".

Por ello, según ha informado UGT en una nota, los trabajadores del Ayuntamiento han celebrado durante la mañana de este martes una asamblea informativa, en la que se ha abordado la situación que atraviesa el personal municipal" y, tras dicha asamblea, "la plantilla ha protagonizado una manifestación", que ha partido desde el Centro de Educación Vial y ha concluido ante las puertas del antiguo Ayuntamiento, en el Bulevar del Gran Capitán, "para visibilizar su malestar y exigir soluciones a sus reivindicaciones".

Entre las principales demandas del personal municipal se encuentran "el abono de los premios de jubilación, el complemento de constancia y las horas extraordinarias realizadas durante 2026, así como el desbloqueo de la negociación de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), una herramienta fundamental para garantizar la equidad retributiva y una adecuada organización de los recursos humanos del Consistorio".

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Aurelio Carrillo, ha lamentado que los empleados municipales se vean "obligados a movilizarse para reclamar el cumplimiento de sus derechos económicos y laborales. Es absolutamente inadmisible que los trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba tengan que salir a la calle para reclamar unas cantidades económicas que les corresponden y que, en algunos casos, llevan años esperando", cuando "la Administración pública debe ser la primera en dar ejemplo y cumplir sus obligaciones con su personal".

Por su parte y a través de otro comunicado, el delegado de CSIF en el Consistorio, Vicente del Río, ha afirmado que "el abono de la productividad a los empleados y las empleadas municipales se está retrasando, al mismo tiempo que no se están respetando los compromisos adquiridos por el gobierno municipal del PP con la plantilla de la Policía Local".

Del mismo modo, "en relación a los premios de jubilación, después de seis meses de la aprobación del Reglamento por el Pleno, no se ha abonado a ningún empleado público", lo que, "con una retroactividad desde 2023, supone que se está acumulando una cuantía que difícilmente podrá hacerse efectiva con los presupuestos de un solo año".

Del Río también ha destacado que la movilización también está justificada "por el impago en algunos servicios de los complementos por trabajo en festivo o en fin de semana, lo que no cumple las sentencias del Tribunal Supremo, que dicen que se tienen que incluir en el complemento específico de las nóminas de los empleados municipales".