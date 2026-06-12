Sindicatos reclaman "medidas directas" para la contención del precio de la vivienda ante la subida del IPC

Archivo - Vivienda en alquiler en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía han reclamado "medidas directas" para la contención del precio de la vivienda tras darse a conocer este viernes los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC).

De esta manera, desde UGT han señalado que aunque los precios se han mantenido constantes en el mes de mayo, la interanual "sigue en unos niveles inaceptables y generando una importante pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de la clase trabajadora andaluza". "Una economía que aspira a ser social no puede permitirse mantener una tasa de inflación interanual del 3%, sobre todo teniendo en cuenta los efectos que este ciclo inflacionista tiene sobre las familias más vulnerables", ha subrayado el sindicato.

Ante esto, ha afirmado que en lo que llevamos de año, los precios se han incrementado en Andalucía un 1,7%, una décima por encima del aumento registrado para el conjunto del Estado (1,6%). Por lo tanto, "todo indica que, de mantenerse esta tendencia inflacionista, cuando finalice el año hayamos superado el 3,07% de ISP que vienen recogiendo los convenios firmados en el ámbito negociador de Andalucía".

En esta línea, el sindicato ha avisado de que "ahora más que nunca es fundamental que los convenios incluyan cláusulas de revisión salarial que salvaguarden el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, algo que, en la actualidad, únicamente recogen el 48% de los mismos".

Si observamos lo acontecido a lo largo de los últimos cinco años, podemos comprobar cómo entre enero de 2020 y la actualidad, el incremento acumulado de los precios ha sido de más de un 25% (25,2%). Durante este mismo periodo, el incremento salarial pactado en los convenios ni tan siquiera ha alcanzado el 18%, por lo que la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras se situaría en torno a los 7 puntos, "un dato que tampoco logramos reducir".

De igual forma, esta semana se ha conocido un dato nuevo del Índice de Precios de la Vivienda publicado por el INE y relativo al primer trimestre de 2026. Para Andalucía, refleja un incremento interanual del 13,3%, cuatro décimas por encima del registrado para el conjunto del Estado (12,9%). "El acceso a una vivienda se ha convertido en algo inalcanzable para una buena parte de la clase trabajadora. Desde UGT Andalucía, consideramos esta situación inadmisible ya que la vivienda es, en sí misma, un factor indispensable de cohesión en cualquier modelo de sociedad", ha concluido.

Por su parte, CCOO de Andalucía ha aseverado que, "a pesar de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de mayo se ha mantenido constante en relación al mes de abril, no es ningún consuelo para las economías de la clase trabajadora, porque las partidas y los conceptos más básicos de la cesta de la compra se han incrementado de manera muy notoria en el cómputo interanual".

El IPC se ha mantenido en torno al 3% en Andalucía en el mes de mayo respecto a abril, un dato ante el que el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, ha señalado que "no es ningún consuelo para las economías de la clase trabajadora, porque las partidas y los conceptos más básicos de la cesta de la compra sí que se han incrementado de manera muy notoria en el cómputo interanual".

En ese sentido, Frejo se ha referido al combustible, los huevos, la carne --sobre todo la de vacuno-- o la vivienda se han incrementado por encima de los dos dígitos, situándose en torno al 12% y 13%.

Ante esa situación, CCOO ha exigido a las administraciones públicas y, en concreto al gobierno en funciones de la Junta de Andalucía, "que se tomen medidas de manera directa y de manera clara en relación a la contención de precios en el ámbito de la de la vivienda".

De igual modo, el sindicato ha exigido al empresariado andaluz que "redoble su responsabilidad para asumir que el incremento de los salarios tiene que estar en consonancia directa con el incremento real del coste de la vida de los trabajadores".