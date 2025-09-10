Los sindicatos reclaman la reducción de la jornada laboral con caravanas en toda las provincias

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT Andalucía han organizado este miércoles diversas caravanas de protestas en las ocho capitales andaluzas para exigir la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Además, Sevilla ha contado con la presencia de los dirigentes sindicales de UGT-A, Óskar Martín, y de CCOO-A, Nuria López, junto con el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo, para reivindicar esta medida.

Según han indicado las diferentes subdelegaciones del Gobierno a Europa Press, en torno a 382 vehículos, sin contabilizar la participación en la capital hispalense, han asistido a la oleada de manifestaciones en la comunidad andaluza para velar por los derechos de los trabajadores con respecto a la jornada laboral.

En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha expresado durante estas protestas que la reducción de la jornada laboral supondría beneficiar a las personas y, con ello, "mejoraría su salud, su ocio, su conciliación o simplemente su vida y también la economía de este país". López también ha criticado que la postura de los partidos de derechas --PP, Vox y Junts-- en el Congreso, consiste en "hacer un frente común para ponerse en contra de los derechos de los trabajadores y del avance social".

"En Andalucía lo sabemos muy bien, los trabajadores estamos por encima de la media de trabajo en este país, estamos en las 39 horas de media semanales y vendría muy bien, porque ya llevamos más de 40 años y en este país han cambiado tanto las cosas, de tener una nueva regulación que sea más amable y mucho más productiva para el conjunto de los trabajadores y la economía", ha reclamado López.

En este sentido, la líder de CCOO-A ha expuesto que las cifras de la siniestradidad laboral suponen un reflejo de la situación que están viviendo los trabajadores con el sistema actual. "Se habla de trabajar de una manera mejor, de una manera distinta, mucho más compatible con la vida y con el respeto a los derechos de los trabajadores, incluida nuestra salud física y mental", ha destacado.

López también ha asegurado que "es una falacia eso de que se destruiría empleo" y ha defendido que se crearía más empleo, porque -según ha explicado- "es el consumo de los trabajadores, nuestro salario y nuestro consumo el que hace crecer la economía". A su juicio, "mayor tiempo de vida, mayor tiempo de ocio, mayor tiempo de descanso, mayor salario y por tanto, reducción de la jornada laboral, permitiría hacer crecer la economía, el empleo, tener más inversión y tener mayor capacidad de consumo".

Finalmente, la secretaria general de CCOO-A ha reclamado al Ministerio de Trabajo que, si no se lleva a cabo la regulación ni el debate en el Parlamento, deberá sacar a través de los reglamentos pertinentes un nuevo control horario "que haga florar el fraude, que permita el descanso a los trabajadores y que permita hacer la vida de las personas trabajadoras mucho más amable con la producción de bienes y servicios en este país".

Del mismo modo, el secretario general de UGT-A, Óskar Martín, ha subrayado que "es un día importante para los trabajadores de Andalucía y de este país", ya que "llevamos 40 años sin modificar la jornada laboral". Al respecto, ha afirmado que esta medida supone una modificación "muy necesaria" para la sociedad. "Hacemos un llamamiento para que se tenga en cuenta que 13 millones de trabajadores de este país --sectores del comercio, de la hostelería, de los medios de comunicación-- se verán beneficiados por la reducción de la jornada laboral", ha aseverado.

Asimismo, el dirigente de UGT-A ha señalado que existe "una brecha importante entre sectores que trabajan muchas más horas que otros" y, por ello, "el sindicato lucha por conseguir esa igualdad". Además, ha detallado que esta reducción de la jornada laboral afecta directamente a la salud de los trabajadores, debido a que, a su juicio "esta reducción disminuye el estrés, la ansiedad y muchas patologías de salud mental" que presentan los trabajadores.

Martín también ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que "escuchen alto y claro a la clase trabajadora", precisando que "la mayoría de los trabajadores de este país están reclamando esta reducción de la jornada laboral". Así, ha exigido que la clase política haga "un ejercicio de responsabilidad y escuche a los trabajadores, que están pidiendo una mejora en sus condiciones de vida a través de la reducción".

MAÍLLO (IU): "LA MAYORÍA ESPAÑOLA ESTÁ A FAVOR"

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que esta medida puede beneficiar a "doce millones de personas", pero que, sin embargo, los partidos de derechas que, a su juicio, "tienen un mismo dueño, que es el dinero, y que es el gran empresariado, van a decir que no". En este sentido, el líder de IU ha defendido que esta reducción de la jornada laboral supondría una mejora en los sectores que están más precarizados, "con una subida salarial del 7%". Asimismo, ha recriminado que el motivo por el que los partidos de derechas se oponen a estas reivindicaciones es debido a "su obsesión por derribar el Gobierno".

En este contexto, el coordinador general de IU ha destacado la importancia que tiene defender esta medida, ya que ha asegurado que "hay una parte amplísima, mayoritaria de la sociedad española" en favor de la reducción de jornada. También ha criticado que el "vuelco" de esa ley va a suponer que "las derechas que se enfrentan entre ellos por el territorio están unidos siempre por la misma causa, que es la de estar en contra de los derechos laborales y en contra de los derechos de la mayoría social".

"Creo que la sociedad debe abrir un debate; no asumimos que esto acabe de terminar porque debe volver a ponerse de nuevo a debate en el Congreso. Deben aprobarse los proyectos como medida de control horario inmediatamente, que no necesitan el recorrido de la ley", ha exigido Maíllo, quien ha concluido que el hecho de "negar ni siquiera la posibilidad de debatir ya dice mucho de cómo es una ley" que, a su juicio "da justicia social, aumenta derechos", pero que, "hay unas derechas en nuestro país que se ponen de acuerdo para evitar ese aumento de derechos laborales", ha afirmado.