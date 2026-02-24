Sindicatos valoran primeras convocatorias de la nueva bolsa del SAS y confían en que estén todas las categorías "pronto"

Archivo - Trabajador del SAS. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han valorado positivamente las primeras convocatorias que va a lanzar el Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguiendo el nuevo modelo de bolsa acordado entre la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y los representantes de los trabajadores. Las primeras convocatorias serán de las siguientes catorce especialidades: FEA; Medicina de Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos; Médico de Admisión y Documentación Clínica; Médico de Familia; Pediatra de Atención Primaria; Odontoestomatólogo de Atención Primaria; Médico del Trabajo; Farmacéutico de Atención Primaria; Epidemiólogo de Atención Primaria; Enfermero; Enfermero Especialista; Fisioterapeuta; Logopeda; y Terapeuta Ocupacional.

En el caso de CSIF, esta central sindical ha defendido en declaraciones a Europa Press que las convocatorias del nuevo modelo de bolsa van a permitir que los candidatos tengan actualizado sus méritos y se puedan incorporar en breve a los centros de trabajo. "Esto le dará un plus al sistema en cuanto a que habrá profesionales que hasta ahora no teníamos, por esa falta de agilidad y de funcionamiento de la bolsa que había hasta ahora. Por lo tanto, es una gran noticia y esperamos que pronto tengamos también publicado el resto de categoría. Esperando que se cumplan plazos, estaremos muy vigilantes y atentos a las próximas publicaciones del resto de categoría".

Desde el Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía "valoramos de forma positiva que, tras años de bloqueo, el SAS haya puesto por fin en marcha las primeras convocatorias. Consideramos fundamental que este sistema comience a aplicarse ya, dado que actualmente se sigue contratando con un listado de méritos correspondiente al corte 2023, lo que genera retrasos, desigualdades y una evidente falta de actualización en la baremación de los profesionales".

Desde SATSE han confiado en que esta puesta en marcha sirva realmente para disponer de listados actualizados antes del verano, tal y como prevé el acuerdo alcanzado entre el SAS y todas las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial. No obstante, "estaremos vigilantes para que la implantación efectiva se realice en los plazos comprometidos y que las mejoras anunciadas realmente se traduzcan en listados actualizados, contratación más ágil y una reducción de la temporalidad que arrastra el personal de enfermería, enfermería especialistas y fisioterapeutas".

CCOO de Andalucía ha destacado que estas primeras convocatorias suponen el cumplimiento "formal" de lo previsto en el nuevo pacto de bolsa de empleo temporal del SAS. No obstante, "conviene recordar que fue la propia Administración la que dejó sin efecto operativo la bolsa anterior, con múltiples retrasos". Desde CCOO, "insistimos en que la bolsa debe ser un instrumento eficaz para la contratación temporal y que esté regido por los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y agilidad. Para ello, el SAS debe dotar al sistema de los recursos técnicos y administrativos necesarios que garanticen su correcto funcionamiento".

Para CCOO es "imprescindible" evitar fijar notas de corte "desproporcionadas" que, en la práctica, excluyan a profesionales del proceso de baremación. Del mismo modo, "no puede admitirse que aspirantes que desean optar a un contrato en la sanidad pública queden sin que se valoren sus méritos por decisión del SAS". Por último, ha objetado sobre la inclusión de las especialidades de Enfermería dentro de la convocatoria "si no va acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria y creación real de plazas". "Convocar, por ejemplo, una bolsa de enfermería pediátrica sin que existan plazas estructurales disponibles no supone más que una declaración formal sin ningún impacto real", ha puntualizado.

Por último, UGT Andalucía ha valorado el fin a "tantos años de paralización". "Cuando el pacto firmado se cumpla al 100%, cuestión que debe de ocurrir a mas tardar dentro de unos meses, la normalidad volverá a ser la tónica general y lo deseado por todas las personas que no tienen más remedio que estar en bolsa para poder trabajar y por ello exigen un modelo transparente y dinámico que se accesible para todos".