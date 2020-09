Sindicatos ven "insuficiente" el aumento de 917 docentes para refuerzo Covid y piden incremento "a demanda" de centros

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y Ustea consideran "insuficiente" el aumento de plantilla para refuerzo Covid de 917 docentes presentado este viernes por la Consejería de Educación y Deporte en la Mesa Sectorial del ramo, ya que, a su juicio, "no garantiza la reducción de ratio, obviando por tanto la distancia física de, al menos, 1,5 metros entre los puestos escolares", toda vez que han pedido a la Junta que "se aumenten las plantillas atendiendo a la demanda de los propios centros". La negociación continuará el próximo lunes.

Según indican los sindicatos, este aumento de 917 docentes presentado en la Mesa Sectorial --donde también está ANPE-- se corresponden con 675 para Educación Infantil, Primaria y primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria; 140 efectivos en las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo y en los colegios públicos de Infantil y Primaria que tengan más de ocho unidades; 72 efectivos para residencias escolares; y 30 para centros específicos de educación especial.

La presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha indicado en declaraciones a Europa Press que el sindicato ha exigido en la Mesa Sectorial que "el incremento de plantilla inicialmente previsto venga avalado por las necesidades de los centros y que así lo expresen estos atendiendo a la realidad espacial que tengan y también a la ratio y grupos más numerosos con los que cuenten".

Ha expresado su "escepticismo" ante el incremento de plantilla que la administración educativa ha puesto encima de la mesa, ya que "no va a reducir de manera significativa los actuales problemas de aulas masificadas que tenemos en el conjunto de centros andaluces".

CSIF ha planteado también en la mesa sectorial que "se implementen fórmulas de teletrabajo para el sector docente" y "se tengan en cuenta los motivos de conciliación que legítimamente tenga el profesorado", una petición que también secunda la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, que pide que "se facilite la realización de

forma telemática de todas aquellas funciones que se puedan llevar a cabo por esta modalidad".

UGT también considera "totalmente insuficiente" el aumento de plantilla planteado, cuando, explica, ya el pasado día 15 de septiembre la propia Consejería "nos reconoció que hacían falta más de 10.000 docentes para tener ratios a 20, lo cual facilitaría el distanciamiento social de 1,5 metros, haciendo la enseñanza presencial más segura en Andalucía", señala.

Desde FeSP UGT Andalucía afirman en una nota de prensa que "no van a firmar ningún acuerdo que suponga este aumento tan ridículo de plazas", por lo que indican que han pedido a la Consejería que "se aumenten las plantillas atendiendo a la demanda de los propios centros, ya que existen centros que, teniendo espacios, no pueden desdoblar unidades por falta de profesorado o bien, no cuenten con estos espacios y, por tanto, no soliciten este aumento de plantilla. De esta forma tendríamos la realidad de las necesidades de profesorado en Andalucía".

Por otro lado, UGT señala que ha instado a Educación a que las plazas que se generen para refuerzo Covid "no tengan fecha 23 de diciembre, ofertándose directamente hasta final de curso" y que "aunque se hagan llamamientos telefónicos al personal que está en la bolsa para coberturas urgentes de profesorado, estos se publiquen en Sipri como medida de transparencia".

CCOO ve igualmente "insuficiente" el incremento de plantilla plantado por la Administración en la Mesa Sectorial de Educación porque, a su juicio, "el crecimiento debe ser el suficiente en base a las necesidades requeridas para reducir la ratio y así la distancia física que las autoridades sanitarias consideran como la mejor

prevención ante la difusión del virus".

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO

Andalucía, Diego Molina, la Consejería "nos insta para la firma de un previsible acuerdo analizando las distintas propuestas presentadas, pero CCOO condiciona esta firma a que se realice un estudio de las necesidades de los centros educativos en base a esta pandemia y se dote a los centros de las plantillas necesarias para ello".

Además, en un comunicado señala que Educación plantea una propuesta "injustificable" de teletrabajo para el profesorado, puesto que "solo autoriza que el profesorado pueda teletrabajar máximo dos horas a la semana, considerando las cinco horas actuales de trabajo no presencial en el centro como parte del horario de teletrabajo, no permitiendo siquiera que todas las reuniones puedan ser telemáticas, una grave irresponsabilidad ante la amplia expansión que del virus se está produciendo".

"La propuesta de la Administración contempla permisos a

docentes que define de conciliación ante confinamientos de hijos o hijas menores, pero no avanza en con un permiso especial Covid de mayor espectro y de demandamos también en esta negociación", apunta CCOO.

USTEA DEFIENDE UNA OFERTA "MUCHO MÁS AMBICIOSA"

Desde Ustea señalan que "una vez más asistimos a una mesa sectorial sin que desde la administración se ponga sobre la mesa un estudio serio del alcance y repercusión de sus propuestas sobre las necesidades del sistema educativo en las actuales circunstancias, a pesar de que se aseguró, por parte del director general de Ordenación Educativa, José María Ayerbe, que para esta mesa sectorial este estudio sería presentado".

Plantea a la Administración que debe hacer una oferta "mucho más ambiciosa" y aunque "valoramos positivamente su intención de volver a negociación o de sumar recursos también para la etapa de Educación Infantil y Educación Especial, la oferta de aumento de plantillas debe garantizar un número sin duda mayor de efectivos docentes --pero también no docentes--, para poder garantizar una bajada generalizada de ratio máxima, dadas las circunstancias excepcionales, que permitan el mantenimiento de condiciones de seguridad en la vuelta a las aulas".

"Seguiremos reivindicando un aumento de las plantillas docentes y no docentes hasta que se garantice el mantenimiento de la distancia interpersonal recomendada por las autoridades sanitarias y el cumplimiento del resto de medidas de seguridad, un refuerzo más amplio de la Educación Infantil, el fin de la ratio ilegal en las aulas andaluzas y el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la efectiva protección del personal vulnerable a la exposición al Covid-19", finaliza Ustea.