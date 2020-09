Sindicatos ven "insuficiente" el aumento de plantilla para un inicio de curso "seguro" y anuncian protestas

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y Ustea han tachado de "insuficiente" el aumento de plantilla presentado por la Consejería de Educación y Deporte en la Mesa Sectorial de cara a un inicio de curso "seguro", pero mientras que CSIF ha apelado a un mayor esfuerzo presupuestario por parte de la Consejería para la contratación de más efectivos en los centros educativos y "mantiene abierto el diálogo", las otras tres organizaciones sindicales anuncian acciones y movilizaciones.

De este modo, al término de la Mesa Sectorial de Educación, cuyas reuniones se han prolongado jueves y viernes de esta semana, la presidenta del Sector de Educación de CSIF-A, Elena García, ha considerado que la Administración autonómica "debe dedicar más recursos para garantizar la vuelta a las aulas con la máxima seguridad y para llevar acabo más desdobles".

"Sin desmerecer el esfuerzo que está realizando la Consejería, que por el momento ha puesto sobre la mesa 800 efectivos adicionales a los inicialmente previstos --con lo que suponen 6.250 en total-- para hacer frente a las contingencias derivadas de la pandemia, desde CSIF entendemos que aún no es suficiente, atendiendo a las dimensiones del sistema educativo público andaluz y a las dificultades que entraña la actual crisis sanitaria". Por ello, CSIF-A reclama más inversión, según ha explicado García en un comunicado.

En este sentido, la responsable sindical ha subrayado que el sindicato "mantiene abierto el diálogo" y aspira a que el departamento que dirige Javier Imbroda "lleve a cabo un mayor esfuerzo para atender todas las necesidades a las que hay que hacer frente para comenzar el curso escolar 2020-2021 en las mejores condiciones de seguridad posibles dadas las circunstancias".

"Es necesario que puedan incrementarse las plantillas y se cuente con más efectivos que den lugar a desdobles en los centros educativos andaluces", ha añadido García, que ha exigido igualmente la cobertura "inmediata" de todas las bajas que se produzcan en el inicio de curso, así como el incremento de los gastos de funcionamiento de los centros.

Por su parte, la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha reiterado que la cifra de aumento en 800 docentes más para los centros públicos de Andalucía, lo que "aumentaría de esta forma un 6,26% la plantilla de profesorado" --siendo Andalucía una de las comunidades que menos ha invertido en aumento de plantilla por el Covid respecto al resto del territorio español-- es una oferta "ridícula", puesto que "serían 6.250 docentes de refuerzo Covid para cerca de 7.000 centros en nuestra región", al tiempo que ha considerado que la reunión de este viernes "no tenía ningún sentido", ya que "nos han presentado la misma cifra que en el día de ayer".

UGT ha indicado que en el marco de la Mesa Sectorial Educación ha manifestado que "no va a firmar ningún acuerdo" con la Administración que suponga "este incremento tan ínfimo de profesorado, puesto que esta cifra no conllevaría a una bajada de ratio significativa y, por tanto, no se podría mantener 1,5 metros de distanciamiento entre el alumnado para llevar a cabo una enseñanza presencial segura", toda vez que ha añadido que ante esta situación valorarán en los próximos días "qué acciones llevar a cabo".

Desde CCOO, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Andalucía, Diego Molina, ha señalado en un comunicado que "nos han estado mareando para finalmente presentarnos una propuesta irresponsable de inversión que contempla un incremento claramente insuficiente sobre la plantilla ya comprometida para los centros educativos andaluces, planteando, además, un incremento en gastos de funcionamiento de cada centro sin siquiera definir a qué cantidad ascenderán estos".

Igualmente, según el dirigente sindical, "un incremento de 6.000 docentes para un grosso de 120.000 y más de 1.800.000 escolares, tal como propone Educación, obliga a que los escolares deban seguir compartiendo espacios sin separación, algo injustificable en esta pandemia".

En consecuencia, finaliza Molina, "de no haber un claro avance, CCOO denunciará la falta de seguridad ante la Inspección de Trabajo y se coordinará con toda la comunidad educativa andaluza para iniciar movilizaciones contra las irresponsables decisiones del Gobierno andaluz por responsabilidad social y educativa, una responsabilidad de la que parece carecer la Consejería de Educación".

CCOO: LOS PROTOCOLOS DE FLEXIBILIZACIÓN "NO GARANTIZAN" LA SALUD

Por último, ha asegurado que "los protocolos de flexibilización para el retorno a las aulas que ya ha remitido la Consejería de Educación a los centros educativos, antes incluso de cerrar la negociación, no incluyen el incremento presupuestario de los 384 millones de euros para educación que el Gobierno de España transfiere a Andalucía y no garantizan la salud de la población andaluza".

Ustea, por su parte, ha apuntado, en una nota de prensa, que la Consejería "ha roto de facto cualquier atisbo de negociación que se pudiese haber interpretado que existía", por lo que, "como organización sindical responsable y que prioriza los derechos fundamentales a la salud y a la educación sobre cualquier otro elemento, no nos queda más remedio que llamar a la huelga y fijar un calendario de movilizaciones, haciendo un llamamiento a la mayor unidad de acción posible del conjunto de la comunidad educativa para revertir esta situación".