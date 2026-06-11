Sindicatos ven "insuficiente" el plan de verano del SAS y apuntan que sólo un 25% de centros abrirán por las tardes

Archivo - Instalaciones del nuevo centro de salud de Salobreña (Granada). A 7 de abril de 2026 en Salobreña, Granada (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT ven "insuficiente" el plan de verano presentado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y apuntan que "sólo un 25% de los centros de salud de Atención Primaria estarán abiertos por las tardes".

Desde las filas de CSIF-A, han expresado su "preocupación" porque el incremento en un 14% del número de contrataciones que ha indicado la Administración es "insuficiente para mantener abiertos los centros sanitarios y cubrir zonas de difícil cobertura y zonas de costa". Ante esto, la "preocupación" de CSIF es "importante". "Una parte del incremento en un 24,4% de la previsión de gasto se quedará probablemente sin ejecutar porque faltarán profesionales", han vaticinado en una nota de prensa.

Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha argumentado que "este anuncio, --el plan de verano-- que intenta vender una ligera mejoría con respecto al pasado año, lo que significa es que se reducirá de manera significativa la actividad asistencial en el período estival".

Asimismo, CCOO Andalucía ha sostenido que si el SAS ha incrementado las contrataciones en todas las categorías y en todas las provincias es "muestra de que los planes de verano de los años anteriores fueron un despropósito". Sin embargo, "no hay que olvidar que Andalucía sufre un déficit crónico de profesionales y que, a pesar de que se eleve el número de contratos, éste se agudiza en verano", ha apostillado.

La central sindical advierte de que "sólo van a funcionar" el 75% de los quirófanos; además, el cierre de los centros de salud por la tarde, que "este año es mayor que en 2025". "No se reducen las necesidades de asistencia sanitaria en una comunidad como Andalucía, en la que la población crece en verano, sino que se cierran las puertas de entrada al sistema con menos consultas en Atención Primaria y menos intervenciones quirúrgicas y esto lleva a una reducción en cadena inducida por la propia Administración", añade.

En el caso de UGT-A, el plan ha sido calificado como un documento de "cifras globales que trata de esconder que sólo un 25% de los centros de Atención Primaria estarán abiertos por las tardes; que se eliminarán al menos el 15% de las camas hospitalarias o que un 25% de los quirófanos permanecerán cerrados durante el período estival.

"Si quieren que nos creamos que hay más contratos--ha insistido UGT--, deberán de decirnos cuál es la duración de esos contratos, porque preferimos tres contratos de tres meses a 90 contratos de un día y, sin embargo, parece mucho más esto último. Pero es que si analizamos el número de profesionales, es todavía más preocupante, ya que para sustituir a más de 21.000 médicos especialistas van a realizar 1.800 contratos; para sustituir a más de 33.000 enfermeros son 14.000 contratos; de más de 21.000 TCAEs sólo hacen 10.000 contratos; y el Personal de Gestión y Servicios es absolutamente ridículo el número de contratos que realizan".

Por último, el Sindicato de Enfermería (Satse) ha valorado que el incremento de contrataciones anunciado por la Junta de Andalucía es "positivo", si bien ha advertido de que "es necesario analizar en detalle cómo se traduce en la práctica en los centros sanitarios".

En relación con los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a las organizaciones sindicales, que cifran en 41.639 las contrataciones previstas, un 14% más que en 2025, Satse insiste en que "las cifras globales no garantizan por sí solas una adecuada cobertura asistencial", por lo que ha reclamado conocer el desglose por centros y categorías profesionales.

El sindicato ha explicado que se encuentra a la espera de que se celebren las reuniones de las Comisiones de Centro, aún pendientes, para poder "evaluar el impacto real del plan en hospitales y centros de salud" y comprobar las necesidades asistenciales y sustituciones que se cubren de forma efectiva.

Asimismo, Satse ha subrayado que, pese al aumento del 15,2% en las contrataciones de enfermeras --con 14.741 previstas--, "estaremos vigilantes a que se garanticen unas ratios adecuadas de profesionales por paciente en todas las unidades abiertas durante el verano, especialmente en servicios sensibles como urgencias hospitalarias y de Atención Primaria".

En este sentido, el sindicato ha reiterado que el objetivo debe ser asegurar una atención sanitaria en condiciones de seguridad tanto para la ciudadanía como para los profesionales evitando sobrecargas de trabajo y situaciones de déficit de personal.

Por otro lado, Satse ha advertido de las "dificultades que persisten" para cubrir determinados puestos debido a la falta de profesionales disponibles en la Bolsa de Empleo, por lo que ha reclamado al SAS que, en caso necesario, incluya a enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas en los programas de accesibilidad, que permiten retribuir la realización voluntaria de actividad fuera de la jornada ordinaria para garantizar la asistencia.