El SMA asegura que el seguimiento del paro por el Estatuto Marco es "alto" y pide comprensión a los pacientes

Manifestante con pancarta con lema 'No al estatuto marco' durante la manifestación ‘Todos unidos por un objetivo común: el estatuto propio’, organizada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). - Ricardo Rubio - Europa Press

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha asegurado que el seguimiento de la huelga de cuatro días, que ha empezado este martes, contra el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad está siendo "alto" y ha pedido comprensión a los pacientes, a los que ha trasladado que "no pedimos una mejora de sueldo sino una mejora de la calidad de la sanidad pública. Su futuro está en juego". Al paro están llamados cerca de 30.000 médicos.

En declaraciones a los medios, Ojeda ha reprochado que el sistema sanitario público se sostenga en la "explotación laboral del médico" con guardias que hacen que la situación sea "insostenible". "La precariedad es extrema en la sanidad pública", ha alertado el presidente del SMA, que ha insistido en que los facultativos reclaman, entre otras cuestiones, una mesa de negociación propia "no general".

Aunque la Junta de Andalucía "no está en el conflicto" del Estatuto Marco, Rafael Ojeda ha señalado que todas las administraciones, también las autonómicas, "tienen responsabilidad" en el tema de la situación laboral de los médicos. Por último, ha puntualizado que los servicios mínimos decretados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, "no son los que hubiéramos querido".

Para estos cuatro días de huelga --en plena ola de virus respiratorios que ha llevado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a tomar medidas de prevención, como la recomendación del uso de las mascarillas en ambulatorios, hospitales y residencias de mayores tanto públicas como privadas hasta el próximo 8 de enero--, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fijado unos servicios mínimos que implican la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales.

En el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos "como mínimo" y la actividad propia de un domingo o festivo. Igualmente, el SAS establece que deben prestarse el 100% de aquellos servicios que "habitualmente se presten en un domingo o festivo" y que "debe garantizarse el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo".

Como "criterios comunes", tanto en Atención Primaria como en hospitales, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial". De manera específica, en los centros de salud en los que haya un SUAP (servicio de urgencias), y en los que coincidan los horarios de asistencia, "no habrá servicios mínimos dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos".

En el caso de que los horarios no coincidan o que el centro de salud no tenga un SUAP, "se designará como servicios mínimos un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual" del ambulatorio. En el caso de las urgencias hospitalarias, de manera específica, la orden del SAS establece que "los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias de un fin de semana o festivo".

Se podrá incrementar la dotación "con un máximo de hasta el 50% de los médicos de las urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana" en función del número de Médicos Residentes (MIR) que tenga asignada la unidad. En los servicios de urgencias que tengan asignados menos de tres MIR "no se establece ningún tipo de refuerzo". En el caso del 061, se fija un "90% en cada una de las franjas horarias de los turnos", y en el servicio de teleoperación de los centros adscritos a Salud Responde, el 75% de la plantilla en cada una de las franjas horarias de los turnos.