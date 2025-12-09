El SMA sostiene que la huelga contra el Estatuto Marco "no es para pedir dinero" sino por la "supervivencia del sistema"

Archivo - Sanitarios del sistema público andaluz. - EUROPA PRESS/JUNTA - Archivo

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico de Andalucía (SMA), Rafael Ojeda, ha sostenido que los cerca de 30.000 facultativos sanitarios que están llamado desde este martes y hasta el viernes 12 de diciembre a una huelga en señal de protesta por el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad "no están pidiendo dinero". "Estamos yendo a la huelga por la supervivencia del sistema, porque si no cambia es insostenible".

Así lo ha manifestado Ojeda en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press en la que ha asegurado que "no se está pidiendo dinero. Creo que es la primera huelga que conozco donde se está perdiendo dinero porque cada día de huelga que hacemos se pierde una cantidad importante". "Se está yendo a la huelga --ha apostillado-- por mejorar las condiciones de trabajo; para hacer que el trabajo de médico en la sanidad pública sea asumible, en unas condiciones adecuadas y que eso nos permita, además, prestar una atención correcta. En el fondo, vamos a la huelga por la supervivencia del sistema. Si no se cambia el modelo, el sistema sanitario público es insostenible".

Para estos cuatro días de huelga --en plena ola de virus respiratorios que ha llevado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a tomar medidas de prevención, como la recomendación del uso de las mascarillas en ambulatorios, hospitales y residencias de mayores tanto públicas como privadas hasta el próximo 8 de enero--, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fijado unos servicios mínimos que implican la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales.

En el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos "como mínimo" y la actividad propia de un domingo o festivo. Igualmente, el SAS establece que deben prestarse el 100% de aquellos servicios que "habitualmente se presten en un domingo o festivo" y que "debe garantizarse el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo".

Como "criterios comunes", tanto en Atención Primaria como en hospitales, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial". De manera específica, en los centros de salud en los que haya un SUAP (servicio de urgencias), y en los que coincidan los horarios de asistencia, "no habrá servicios mínimos dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos".

En el caso de que los horarios no coincidan o que el centro de salud no tenga un SUAP, "se designará como servicios mínimos un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual" del ambulatorio. En el caso de las urgencias hospitalarias, de manera específica, la orden del SAS establece que "los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias de un fin de semana o festivo".

Se podrá incrementar la dotación "con un máximo de hasta el 50% de los médicos de las urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana" en función del número de Médicos Residentes (MIR) que tenga asignada la unidad. En los servicios de urgencias que tengan asignados menos de tres MIR "no se establece ningún tipo de refuerzo". En el caso del 061, se fija un "90% en cada una de las franjas horarias de los turnos", y en el servicio de teleoperación de los centros adscritos a Salud Responde, el 75% de la plantilla en cada una de las franjas horarias de los turnos.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha acusado directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, del "daño que pueda provocar" al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra el Estatuto Marco entre el 9 y el 12 de diciembre, "justo después del puente" de la Constitución. La huelga convocada por los sindicatos médicos responde al "malestar" de los profesionales "frente a la inacción" del Gobierno central y de la ministra de Sanidad, "que busca la confrontación en temas que no son de su competencia en lugar dar soluciones a los problemas de la sanidad pública de España", según ha expresado el titular andaluz del ramo.

Sanz ha subrayado que la regulación del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud "es exclusiva competencia del Ministerio" y que la situación actual es "fruto de la dejación de la ministra". El consejero ha defendido que Andalucía mantiene "respeto absoluto al derecho a la negociación y a la mejora de las condiciones laborales", pero ha apelado a la ministra a "abandonar el debate público y abrir vías efectivas de diálogo, para evitar el daño que esta huelga de cuatro días, tras un puente, puede provocar a la sanidad pública".

La Consejería de Sanidad ha mostrado su "preocupación en reiteradas ocasiones" por la "falta de participación" de las comunidades autónomas en el proceso pese a que son las que gestionan la asistencia diaria, los recursos humanos y la organización de los servicios, insistiendo en que estos cambios tienen un impacto directo en la planificación del personal, las urgencias, la estructura de guardias y la calidad asistencial.

También ha advertido de que la reforma del Estatuto Marco no sólo ha generado malestar entre los médicos, sino "fricciones" en otros colectivos de la sanidad, en tanto que la negociación actual ha provocado "preocupación" entre Enfermería, técnicos, fisioterapeutas y trabajadores de emergencias, que "temen que la nueva clasificación profesional pueda romper dinámicas de equipo y organización ya consolidadas".

Sobre la huelga, el SMA ha rechazado los servicios mínimos que "han sido dictados por la Administración" para los días de huelga convocados para los días 9, 10, 11 y 12 de este mes de diciembre. Servicios mínimos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia, entiende que son "los adecuados" para "garantizar la asistencia sanitaria a los pacientes" que "no admiten demora".