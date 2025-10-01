'La sociedad de la nieve' y Andalucía Directo reciben sus Premios Turismo de Granada 2025

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo, dependiente de la Diputación de Granada, ha entregado este miércoles sus galardones anuales en el transcurso de una gala celebrada en el Parque de las Ciencias, con la presencia de más de 300 invitados del sector turístico de la provincia, que ha reconocido a, entre otros, a la película 'La sociedad de la nieve' de J.A. Bayona, que fue rodada principalmente en Sierra Nevada, y a Andalucía Directo, el programa de Canal Sur Televisión que se ha destacado por la divulgación los atractivos y las tradiciones de la provincia.

Los Premios Turismo de Granada 2025 han reconocido también al Camping Don Cactus de Carchuna, por su apuesta por la innovación y los servicios de calidad; y al Ayuntamiento de Castril por "promover el desarrollo del municipio a través de la naturaleza y el patrimonio", según ha detallado la Diputación en una nota de prensa.

Además, el Patronato Provincial de Turismo ha concedido una mención especial a la Asociación de Cuevas Turísticas de Andalucía, que ofrecen uno de los productos turísticos más singulares y diferenciadores de Granada como destino.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha subrayado como los galardonados contribuyen a engrandecer la provincia como destino turístico. "Son ejemplo de innovación, sostenibilidad y proyección internacional", destacando que "todos ellos nos recuerdan que Granada tiene talento y que Granada tiene futuro".

Rodríguez además ha hecho balance de un año "clave para el Patronato de Turismo de la Diputación de Granada", marcado por hitos como la adquisición del Castillo de La Calahorra o el impulso de la Ruta de Castillos y Fortalezas.

Asimismo, ha destacado los nuevos avances en materia de conectividad aérea, entre ellos la puesta en marcha de vuelos con Nantes (Francia) y Cantabria, así como las negociaciones abiertas para conseguir nuevas conexiones.

En este sentido, ha apelado a la unidad institucional al señalar que "en este esfuerzo titánico que está haciendo la Diputación de Granada, necesitamos la colaboración de todos" para que Granada siga siendo "una experiencia, una emoción y un sueño que hay que vivir".

Antes, la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha explicado que "el objetivo de estos galardones es reconocer la labor constante y, muchas veces desconocida, de profesionales y colectivos locales, que con su buen hacer generan un impacto directo en la calidad de la experiencia de los visitantes y en la imagen positiva de la provincia de Granada como destino turístico de excelencia".

Asimismo, ha señalado que "estos premios quieren recordar que el turismo no se construye solo con grandes proyectos, sino, sobre todo, con personas que ponen pasión, profesionalidad y cariño en lo que hacen. Cada premiado, desde su ámbito, aporta algo único al destino y, entre todos, logran que las comarcas de Granada sean lugares inolvidables para quienes los visitan".

El presidente de la Asociación de Cuevas Turísticas de Andalucía, Francisco Rivera Navarrol, ha recogido el primero de los galardones, la mención especial Turismo de Granada, por su "labor incansable en la promoción y desarrollo del turismo en cuevas, una de las ofertas más singulares y diferenciadoras de la provincia".

Esta asociación agrupa a más de 80 empresas, incluyendo alojamientos, restaurantes, bodegas y centros de interpretación, todas vinculadas al producto cueva, han detallado desde la institución provincial.

El Premio Turismo de Granada a Castril coincide con su reciente declaración oficial como Municipio Turístico por la Junta de Andalucía. Se convierte en la séptima localidad de la provincia en obtener esta distinción, tras superar 16 de los 17 requisitos exigidos, destacando un elevado número de pernoctaciones y visitantes que superan ampliamente la población local. El reconocimiento ha sido entregado a su alcalde, Miguel Pérez.

Marta Nievas, con el presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, han entregado el premio a Álvaro García Cernuda, gerente del Camping Don Cactus.

Se concede el galardón por su trayectoria pionera y su impacto en el sector turístico provincial y andaluz. Fundado en 1973 por Álvaro García Santos y María Eugenia Cernuda Figueros en Los Llanos de Carchuna, este camping fue uno de los primeros en apostar por un modelo de turismo campista en la Costa Tropical, entonces todavía en desarrollo.

El actor Juan Caruso, que encarna el personaje de Álvaro Mangino en 'La sociedad de la nieve', ha recogido el galardón a la película de manos de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Premiada por su contribución a la promoción turística de la provincia, este exitoso docudrama, basado en el libro de Pablo Vierci y el documental de Gonzalo Arijón, narra el histórico accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972.

La película destacó por su rodaje en escenarios de Sierra Nevada, como Pradollano, La Hoya de la Mora, la Laguna de las Yeguas y el Cortijo La Argumosa, en Güéjar Sierra.

Con más de cien días de filmación a altitudes superiores a los 2.000 metros, la producción ha mostrado al mundo la belleza y singularidad de estos enclaves. Su éxito en taquilla y reconocimiento en numerosos premios han contribuido a visibilizar estos parajes, posicionándolos como destinos turísticos de referencia en la provincia, fomentando el interés por el turismo de naturaleza y montaña.

El último reconocimiento de la noche ha sido entregado por el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, al director y presentador del programa Andalucía Directo, Modesto Barragán.

El espacio de Canal Sur Televisión es un referente en la promoción turística y cultural de la provincia de Granada y de toda la comunidad autónoma. Desde su estreno en 1998, este programa diario de reportajes y conexiones en directo ha acercado a la audiencia las múltiples facetas de la provincia como son su patrimonio, gastronomía, tradiciones y actualidad social.

Con más de 6.500 emisiones, Andalucía Directo se ha convertido en el espacio informativo con mayor continuidad en la televisión española, impulsando la difusión de las bondades y riqueza cultural de los pueblos granadinos. Su labor ha contribuido a "dar visibilidad a los rincones menos conocidos, fomentando el turismo y el conocimiento de una provincia diversa y dinámica".