La Sociedad de Odontología Conservadora y Estética se une al programa Embajadores del Palacio de Congresos de Córdoba

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Odontología Conservadora y Estética (SEOC) se ha sumado al programa Embajadores del Palacio de Congresos de Córdoba, una iniciativa que impulsa la captación de congresos y eventos científicos para la ciudad, reforzando su posicionamiento como destino de referencia en el ámbito académico y profesional.

Tal y como ha indicado el espacio congresual en una nota, la firma de adhesión ha contado con la presencia de Juan Salado, CEO del Palacio de Congresos, y las representantes de SEOC Isabel Giráldez, presidenta saliente, y Nuria Escribano, actual vicepresidenta. Ambas han estado vinculadas a la Sociedad desde 2012 y ocupan actualmente cargos clave en la organización del 12th Conseuro and the 25th National and 12th International SEOC Congress.

Esta colaboración refuerza el compromiso del Palacio de Congresos de Córdoba con la atracción de encuentros científicos y profesionales de alto nivel, consolidando su papel como catalizador del conocimiento, la innovación y el desarrollo en distintos sectores.