Sociólogos europeos vaticinan aún tiempos difíciles para el deporte

Acto de clausura del 17º Congreso EASS 'Sports in the face of the global health crisis of COVID-19. Great social challenges'. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una de las conclusiones extraídas del 17º Congreso European Association for Sociology of Sport (EASS) 'Sports in the face of the global health crisis of COVID-19. Great social challenges', es que la crisis epidemiológica del Covid-19 augura la persistencia de las dificultades que ha vivido el deporte en el último año y medio.

Así lo ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota en la que ha detallado que, en opinión de uno de los organizadores del congreso, el profesor de la UCO, David Moscoso, "hay una unanimidad en considerar que la industria del deporte se verá aún limitada por la vigente crisis epidemiológica, también los propios practicantes, toda vez que no consigamos garantizar la inmunidad de grupo".

"Los estadios seguirán contando con poco público, será necesario chequear permanentemente a los deportistas durante las competiciones y en algunos lugares habrá que seguir reduciendo los horarios de práctica", ha señalado Moscoso. En todo caso, los expertos también consideran que es "fácil que a partir del próximo verano la situación cambie drásticamente, porque esa necesaria inmunidad de grupo se habrá logrado entonces".

En el congreso, que ha sido organizado conjuntamente por las Universidades de Córdoba, Pablo de Olavide y Sevilla, han participado unos 200 expertos de 27 países de toda Europa, aunque también de otros países como China, Japón, Brasil, Argentina, Australia o Israel. En total, se han visto implicadas 70 universidades y centros de investigación de toda Europa.

En el acto de clausura han participado los organizadores del congreso, los profesores David Moscoso y Jesús Fernández, además del profesor Álvaro Rodríguez, de la Universidad de Sevilla; Remco Hoekman, presidente de la European Association for Sociology of Sport; Ansgar Thiel, profesor de University of Tubingen y organizador del próximo congreso en 2022; Tristán Pertíñez Blasco, director gerente de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), cerrando el acto Enrique Quesada, vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la UCO.

Durante el congreso también se ha anunciado que la Universidad de Córdoba colaborará en una encuesta impulsada por la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces sobre los hábitos deportivos entre la población andaluza.

La encuesta de la Fundación Centra proporcionará por primera vez información sistematizada sobre los hábitos, actitudes y comportamientos de la población andaluza en relación al deporte. La encuesta, que será administrada a una muestra de 2.400 personas, consultará a la población acerca de su interés por el deporte, la frecuencia e intensidad de práctica, el tipo de disciplinas practicadas, los lugares y la forma de realización, así como otras cuestiones relacionadas con la autopercepción de salud y bienestar, y fenómenos recientes como los 'e-sport' o el consumo de espectáculos deportivos a través de Internet.

"El objetivo de la encuesta es proporcionar información de rigor y utilidad pública para la administración andaluza, pero también para los propios agentes del sistema deportivo andaluz, en el diseño e implementación de la política pública deportiva, como también la planificación estratégica del deporte entre el sector privado", ha apostillado el director de la investigación, David Moscoso.