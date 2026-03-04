Solemccor recogió en Córdoba 1,1 millones de kilos de ropa en 2025, un 28% más que el año anterior

Tienda de ropa de segunda mano de Moda re- en Córdoba capital. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Solemccor, la empresa de inserción sociolaboral de Cáritas Diocesana de Córdoba e integrada en la cooperativa estatal Moda re-, ha presentado sus resultados de 2025, año en el que recogió 1.119.929 kilos de ropa a través de 178 contenedores distribuidos en toda la provincia de Córdoba, lo que supone un aumento del 28% con respecto al año anterior.

Según ha informado Cáritas Diocesana de Córdoba en una nota, "el compromiso con el entorno y con las personas es la base fundamental del proyecto Solemccor, que en 2025 sumó 59 empleos, de los cuales 45 corresponden a personas en situación de vulnerabilidad".

El proyecto cuenta también con una tienda de ropa de segunda mano (Calle Historiador Díaz del Moral, 9), que responde además a un modelo innovador de tienda-escuela, "donde personal de inserción adquiere conocimientos y destrezas de gestión comercial y atención al público guiados por un equipo de profesionales especializados en el sector del retail".

Estas tiendas son también "espacios solidarios que ofrecen una atención digna a personas en riesgo de exclusión, que pueden acceder a una entrega social basada en una experiencia de compra totalmente normalizada sin coste alguno".

Al respecto, el gerente de Solemccor, Salvador García, ha destacado que "se ha llevado a cabo la sensorización al 100% de los contenedores de reciclaje textil, lo que permite controlar los niveles de llenado de los contenedores, optimizando el proceso de recogida y reduciendo trayectos, lo que aminora la huella de carbono en nuestro reciclaje de ropa. Esta optimización en el proceso ha hecho que por primera vez en nuestra historia se haya superado el millón de kilos recogidos de textil".

Solemccor forma parte de Moda re-, la cooperativa de iniciativa social impulsada por Cáritas Española. Esta estructura común permite compartir conocimiento, profesionalización, trazabilidad e innovación tecnológica en todo el territorio nacional.

La labor de Solemccor en la gestión de residuo textil en Córdoba se suma a la de otros 50 socios en diferentes zonas de España. En total, la cooperativa Moda re- ha recogido 50.925.825 kilos de ropa a través de una red de 9.172 contenedores distribuidos por todo el territorio español.

El modelo de Moda re- va más allá de la recogida, ya que gestiona el ciclo completo del textil usado, incluyendo clasificación, preparación para reutilización, reciclaje, donación y venta responsable. En este ámbito, la cooperativa se consolida como la mayor red de venta de ropa de segunda mano del país en número de tiendas, con 191 puntos de venta al cierre de 2025.

Moda re- destaca además por ser una herramienta real de inclusión sociolaboral, con 932 empleos de inserción en 2025. Estas cifras reflejan la capacidad operativa de un modelo de economía circular consolidado, fruto de los casi 40 años de experiencia de Cáritas en la recogida y gestión de ropa con fines sociales y solidarios, iniciada en los tradicionales roperos parroquiales.

A lo largo del recorrido de transformación y profesionalización de esta cooperativa, que agrupa a 50 empresas de inserción de toda España, Moda re- se ha situado como uno de los principales proyectos de reutilización y reciclaje textil del Sur de Europa, afianzándose también como socio estratégico de empresas clave de la industria, combinando sostenibilidad, inclusión y eficiencia en todo el ciclo de vida del textil.