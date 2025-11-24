'Solidarios', galardonado por la Fundación Aliados con el Premio de Periodismo contra la Violencia de Género

El programa "Solidarios", galardonado con el X Premio de Periodismo contra la Violencia de Género de la Fundación Aliados. - CANAL SUR

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Solidarios' ha recibido este lunes el décimo Premio de Periodismo contra la Violencia de Género Fundación Aliados, en un acto que ha tenido lugar en la Asociación de la Prensa de Madrid. A la ceremonia ha asistido el autor del reportaje premiado y miembro del equipo del espacio de Canal Sur Televisión, Emilio Maíllo, junto a la editora del programa, María Jesús Azor.

Según ha detallado RTVA en una nota, el jurado ha reconocido en la categoría de Televisión el reportaje 'Esclavas del siglo XXI', un trabajo que aborda de "forma contundente" la realidad de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El fallo ha destacado la capacidad del reportaje para visibilizar la situación de mujeres que viven en condiciones de esclavitud y para exponer las dinámicas de coacción a las que son sometidas, "subrayando la responsabilidad social ante esta grave vulneración de los derechos humanos".

Además, han sido galardonadas las periodistas de El Correo y de COPE Andalucía, Yolanda Veiga y Yolanda Guirado, respectivamente, así como una mención especial en la categoría de Televisión al periodista de Antena 3 Vicente Ibáñez.

En esta edición han concurrido 112 trabajos publicados en medios españoles. Con su décima convocatoria, los premios han superado las 1.300 candidaturas presentadas en su trayectoria, consolidándose como un "referente en el reconocimiento de las buenas prácticas periodísticas orientadas a la defensa y difusión de los valores que combaten esta lacra social".