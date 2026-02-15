El sorteo de San Valentín de la ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en Salobreña (Granada)

Cuponera Sofía López en Salobreña (Granada). - ONCE

GRANADA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado, dedicado a San Valentín ha sonreído al municipio granadino de Salobreña con un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años que suman un total de 240.000 euros.

Según ha informado la entidad en una nota, la suerte la ha dado Sofía López, vendedora de la ONCE desde 2013, en la rotonda principal del municipio de la costa granadina.

"Ya me tocaba a mi; había dado uno de 35.000 euros pero quería dar algo más gordo y estoy muy contenta de que le haya tocado a gente del pueblo. Últimamente me decían que siempre tocaba el premio en Motril y Almuñécar y ahora estarán contentos de que haya tocado en Salobreña", ha explicado.

El cupón de este 14 de febrero, que se ha celebrado bajo el lema 'En San Valentín hay amor para rato', ha repartido otros 280.000 euros en Huelva con otros 14 cupones agraciados con 20.000 euros cada uno y ha llevado el resto de los premios a Cataluña, Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Ha sido un fin de semana de suerte para Andalucía ya que esta fortuna llega al día siguiente de que el Cuponazo de la ONCE repartiera más de ocho millones de euros entre siete provincias andaluzas, de estos, 240.000 euros en Granada capital.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para este martes, 17 de febrero, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 41 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.