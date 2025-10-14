Subdelegación destaca la vuelta a la normalidad en Montefrío (Granada) tras robos en cortijos con un detenido en prisión

MONTEFRÍO (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

La Junta de Seguridad Local de Montefrío (Granada) ha analizado este martes la oleada de robos en cortijos que se produjeron la semana pasada, un "hecho puntual" por el que ha habido varios detenidos, uno de ellos en prisión provisional, tras los que se ha vuelto a la normalidad, según ha detallado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla.

En un audio remitido a los medios tras la Junta Local de Seguridad de Montefrío, el subdelegado, que también ha visitado las actuaciones por varias inversiones del Gobierno de España en el mirador de National Geographic, ha reconocido que los robos conllevaron "una importante alarma social en la población" y se ha congratulado de la actuación "de manera coordinada" de la Policía Local y la Guardia Civil junto con la del propio Ayuntamiento.

"Atajaron creo que de manera muy adecuada la situación y se hizo la investigación correspondiente" siendo detenidos los presuntos autores de los hechos y puestos a disposición judicial, estando uno de ellos en prisión provisional.

Montilla ha incidido también en la importancia de denunciar "cualquier hecho delictivo que se produzca" para el inicio de la investigación por parte de Guardia Civil, "siempre en colaboración con la Policía Local", y ha apuntado que al parecer las personas que cometieron los robos "vinieron de fuera" y que los hechos están "esclarecidos".

En este contexto "muchos de los enseres que fueron robados han sido devueltos a sus propietarios" y "se ha retomado la normalidad", ha concluido el subdelegado del Gobierno en Granada.

La semana pasada, el presidente del comité ejecutivo provincial de Vox en Granada, Ricardo López Olea, denunció públicamente la "situación límite" que dijo estaban teniendo que afrontar los vecinos de Montefrío, ante una "oleada" de robos "sin precedentes a cargo presuntamente de dos familias de okupas que llegaron al municipio hace apenas unas semanas".