La Subdelegación del Gobierno de Granada guarda un minuto de silencio por los crímenes machistas en Málaga y Alicante

Minuto de silencio guardado en la Subdelegación de Granada en repulsa a los crímenes machistas de Málaga y Alicante. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE GRANADA

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada guarda un minuto de silencio en repulsa frente a la violencia de género ante dos crímenes machistas confirmados por el Ministerio de Igualdad.

En el primer caso, se trata de una mujer de 35 años, presuntamente asesinada por su pareja, el pasado 31 de marzo en la provincia de Málaga y, de una segunda víctima, una mujer de 55 años, presuntamente asesinada su pareja, el pasado 2 de julio en la provincia de Alicante, tal y como ha concretado el Ejecutivo en una nota.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 27 en 2026 y a 1.368 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a catorce en 2026 y a 524 desde 2013.

De esta forma, la institución condena estos asesinatos machistas y quiere ofrecer una respuesta institucional y social conjunta de "repulsa, rechazo y condena" ante cualquier crimen producido por la violencia de género, así como de "apoyo y solidaridad" con las víctimas, sus familiares y personas allegadas.