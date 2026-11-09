Subdelegación de Granada mantiene negociaciones para un "desmontaje consensuado" de la acampada por la vivienda

Imagen del 6 de noviembre de acampados reivindicando el derecho a la vivienda en la explanada del Palacio de Congresos de Granada - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada mantiene negociaciones para un "desmontaje consensuado" de la acampada reivindicativa por el derecho a la vivienda que permanece instalada en la explanada del Palacio de Congresos de la capital.

Así lo ha comunicado la representación del Gobierno Central en la provincia, que también comunica que "no está previsto" el desalojo de este asentamiento en el que permanecen en torno a una docena de personas.

El pasado viernes la Subdelegación del Gobierno en Granada informó de que se había instado a las personas acampadas en la explanada del Palacio de Congresos a desmontar voluntariamente las instalaciones y a abandonar el espacio antes de este lunes 9 de noviembre "con el objetivo de alcanzar una solución dialogada".

Ahora la institución insiste en esta última idea al señalar "que se está en conversaciones para lograr un desmontaje consensuado" de esta instalación.

Las tiendas de campaña que aún permanecen en la zona para reivindicar el acceso a una vivienda digna sufrieron en la madrugada del miércoles al jueves de la semana pasada un incendio, al parecer provocado, y que no tuvo consecuencias graves; y un posterior intento de ataque por parte de personas encapuchadas con palos.

(EUROPA PRESS)