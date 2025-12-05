La Subdelegación reconoce a jóvenes con proyección de Granada en el 47º aniversario de la Constitución

Acto por el 47º aniversario de la Constitución en la Subdelegación del Gobierno en Granada - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha conmemorado este viernes el 47º aniversario de la Constitución Española en un acto dedicado especialmente a los jóvenes, enmarcado en el programa 'España en libertad. Cincuenta años', impulsado por el Ejecutivo central, en el que se ha reconocido a seis granadinos con proyección en diferentes ámbitos de la sociedad, la cultura y la ciencia.

También en el deporte o la seguridad pública, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Granada en una nota tras el acto, que también ha acogido un diálogo con las creadoras de contenido Carmen López, que lo hace a través de su cuenta @carmendegranada_, y Marta Sánchez, de @pateandogranada, moderadas por la investigadora en Derecho Constitucional Marta Lucena, en donde se ha hablado sobre las libertades en las redes sociales.

En su intervención, en presencia de autoridades como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, o el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, el subdelegado del Gobierno ha subrayado que "la Constitución sigue siendo un espacio común que integra a todos, piensen como piensen, sean como sean y vengan de donde vengan".

Ha reivindicado el pacto constitucional de 1978 como un proyecto de convivencia que ha permitido a España vivir "los mejores años de su historia" en términos sociales, económicos y democráticos, y ha alertado sobre los riesgos de los discursos de exclusión y confrontación que resurgen en distintos lugares del mundo.

Aunque Montilla ha defendido con firmeza la vigencia del texto constitucional y su espíritu integrador, el subdelegado ha insistido en la necesidad de abordar reformas que permitan que la Constitución acompañe los cambios sociales y responda adecuadamente a las demandas de las nuevas generaciones.

En este sentido, ha señalado que determinados derechos esenciales --como el acceso a la salud, las prestaciones sociales o la vivienda-- cuentan hoy con garantías constitucionales limitadas, diseñadas en un contexto histórico que dista del actual.

Ha defendido, por tanto, "abrir un debate sereno y constructivo para fortalecer la protección constitucional de estos derechos fundamentales para la vida cotidiana y para la igualdad real entre la ciudadanía", especialmente en lo que afecta a la juventud, para quien el acceso a la vivienda o la estabilidad laboral se han convertido en retos estructurales.

En este contexto, el subdelegado ha dirigido un mensaje especial a los jóvenes presentes en el acto, recordándoles que ellos "encarnan cada día los valores constitucionales, incluso sin ser plenamente conscientes": desde la investigación científica al fomento de la cultura, el deporte como herramienta de igualdad, la acción social o el compromiso con el servicio público.

Las distinciones han sido para Francisco Javier Bailén Martínez, doctor en Física y Ciencias del Espacio por la Universidad de Granada e investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 2016, cuya tesis ha recibido diferentes premios por sus avances en el desempeño de instrumentos para la observación solar, y para la escritora May R. Ayamonte.

Graduada en Estudios Ingleses, cuenta con dos másteres, uno en Enseñanza y otro en Literatura con Perspectiva de Género. Reside en Granada, la ciudad en la que se ambientan sus últimas novelas negras. Actualmente se dedica a impartir charlas para el fomento de la lectura en colegios e institutos, tarea que compagina con la docencia en escritura creativa y la actividad literaria, que desarrolla sin descanso desde los doce años.

Sergio Rodelas Pintor es otro de los jóvenes con distinción, y no concibe la vida sin un balón. Desde que nació en 2004, sus mayores recuerdos de infancia son jugando al fútbol, hasta que en 2012 entró en la cantera del Granada CF como benjamín. A partir de ahí, escaló peldaños en el fútbol base rojiblanco hasta alcanzar el filial en 2023, con una experiencia inolvidable en la Copa del Rey Juvenil de por medio.

Tamara Rodríguez Pola es médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el centro de salud Almanjáyar de la capital granadina. También graduada en Enfermería con mención en Pediatría, obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Desde 2020 forma parte de Médicos del Mundo Andalucía, donde defiende el derecho a la salud en contextos vulnerables.

Por otro lado, Ángela Hernández Pasquín, nacida el 31 de agosto de 2000, ingresó en el cuerpo de la Guardia Civil el 20 de agosto de 2018, iniciando su formación militar y académica en la Academia General Militar de Zaragoza, donde estuvo dos años. En 2020, ya como alférez de la Benemérita, continuó su formación en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez (Madrid), donde estuvo tres años. Es graduada en Ingeniería de la Seguridad, posee el Máster en Dirección Operativa de la Seguridad y Diplomada en Policía Judicial.

También entre las distinguidas, Estefanía Montoro López. Nacida en la capital granadina en 1995, es graduada en Criminología por la Universidad de Granada. Ingresó en la Policía Nacional en septiembre de 2021 y juró el cargo en marzo de 2024. Inició su carrera en la Jefatura Superior de Cataluña, adscrita a la Brigada Provincial de Información, donde integró un grupo especializado en el seguimiento e investigación de Grupos Violentos Juveniles de origen latino y organizaciones de extrema derecha. El acto ha concluido con la interpretación del himno nacional por la Banda de Música del Carmen de Dúrcal.