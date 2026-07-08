La subdelegada en Córdoba destaca la inversión de más de 22,5 millones del Gobierno en Villafranca y Villa del Río

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, en la visita a Villa del Río. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha visitado este miércoles Villafranca de Córdoba y Villa del Río para conocer sobre el terreno distintas actuaciones financiadas por el Ejecutivo español y mantener encuentros con los responsables municipales, en una jornada centrada en poner en valor el impacto de las inversiones estatales en ambos municipios, con más de 22,5 millones de euros desde 2018.

Durante la visita, la subdelegada ha recorrido diversas actuaciones ejecutadas con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), ha participado en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba y ha visitado la piscina municipal de Villa del Río.

La representante del Ejecutivo central en la provincia ha destacado que "el Gobierno de España mantiene un firme compromiso con los municipios, impulsando inversiones que generan empleo, modernizan las infraestructuras y mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas".

Asimismo, ha subrayado que "la colaboración entre administraciones permite que estas inversiones lleguen donde realmente se necesitan y tengan un impacto directo en el desarrollo de los pueblos". En Villafranca de Córdoba, las aportaciones del Gobierno entre 2018 y 2026 alcanzan los 12,9 millones de euros, destinados a programas que favorecen el desarrollo económico, la modernización del municipio y el bienestar de la ciudadanía.

Entre las principales líneas de financiación destacan los 2,76 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), los 2,4 millones de euros destinados al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y 1,89 millones de euros invertidos a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

A ello se suman 2,22 millones de euros en ayudas extraordinarias concedidas por el Gobierno de España para hacer frente a los efectos de las borrascas sufridas en febrero en la provincia, 684.482,82 euros en ayudas directas a agricultores, así como el respaldo a la innovación empresarial, la digitalización de pymes y autónomos y la conservación del patrimonio histórico.

La subdelegada ha señalado que "cada actuación financiada por el Gobierno de España supone nuevas oportunidades para los municipios, porque detrás de cada inversión hay empleo, servicios públicos de mayor calidad y mejores condiciones para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en su localidad".

Por su parte, en Villa del Río, el Ejecutivo ha movilizado 9,64 millones de euros durante el mismo período. Entre las inversiones destacan 3,49 millones de euros destinados al PFEA, 1,16 millones de euros para proyectos de energías renovables, cerca de 600.000 euros para iniciativas de innovación empresarial a través del CDTI, además de 1,99 millones de euros en ayudas extraordinarias para paliar los daños ocasionados por las borrascas y 723.179,45 euros en ayudas directas dirigidas a agricultores, junto a otras líneas de apoyo a la digitalización empresarial y al desarrollo económico local.

EL PFEA, "INSTRUMENTO FUNDAMENTAL"

La responsable del Gobierno en la provincia ha puesto de relieve el papel del PFEA como "una de las herramientas más eficaces para favorecer el desarrollo local", afirmando que "el Programa de Fomento del Empleo Agrario continúa siendo un instrumento fundamental para crear empleo, mejorar las infraestructuras municipales y fijar población en el medio rural".

Asimismo, la subdelegada ha asegurado que "el compromiso del Gobierno de España con la provincia se refleja en inversiones que llegan a todos los municipios, independientemente de su tamaño, y que contribuyen a construir un territorio con más oportunidades, más cohesión y mejores servicios para la ciudadanía".