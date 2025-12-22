La subdelegada dice que 2025 es "año provechoso para intereses de los cordobeses por compromiso del Gobierno"

Archivo - La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 22 Dic.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, considera que "este año que está acabando ha sido provechoso para los intereses de los ciudadanos de la provincia porque el Gobierno de España, y su presidente, demuestran un compromiso cierto con los grandes temas que afectan a su realidad cotidiana, tanto en lo referente a las personas, a los ayuntamientos de la provincia y al desarrollo y progreso económico y empresarial de su tejido productivo".

"Defender, seguir garantizando y avanzar en el modelo de Estado del Bienestar que este Gobierno persigue ha sido, es y será uno de los grandes pilares de las políticas sociales que, a pesar de que otras administraciones pongan palos en las ruedas, seguiremos desplegando en favor de los cordobeses", ha aseverado en una nota la representante del Ejecutivo central en la provincia.

Según ha expuesto, "los andaluces en general, y los cordobeses en particular sí sabemos contar, con datos como que a día de hoy, hay más de 300.000 cordobeses afiliados a la Seguridad Social", después de que "en noviembre pasado las cifras contaban 316.294 ciudadanos de alta en sus registros, 20.906 más que en noviembre de 2018, año de inicio de un Gobierno progresista en este país encabezado por Pedro Sánchez".

"Sobre los datos de evolución de los contratos indefinidos que a día de hoy protegen y garantizan condiciones de trabajo dignas en Córdoba, hoy contamos con 125.286 personas contratadas con carácter indefinido, tras 17.420 de trabajadores indefinidos en 2019, siendo 107.866 más", ha aseverado.

Además, ha indicado que "no se debe olvidar el incremento cuasi constante del Salario Mínimo Interprofesional implementado por este Gobierno, hasta situarlo en los actuales 1.180 euros al mes, un 61% más que en 2018, a pesar de la oposición férrea y el voto en contra sistemático de PP y Vox". A su juicio, "esto evidencia, de manera clara, el compromiso con la ciudadanía", a lo que ha agregado que "cada uno se retrata con sus compromisos y su voto".

BONO SOCIAL

Referente al Bono Social Eléctrico, "como medida de apoyo directo a personas y familias vulnerables", ha citado la subdelegada que "en Córdoba eran 37.050 beneficiarios los que disfrutaban de descuentos en su consumo energético en octubre pasado".

También, ha resaltado "la creación de un abono único de transporte para todo el país, que tendrá un coste de 60 euros al mes y 30 euros para los menores de 26 años, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se podrá utilizar partir de la segunda quincena de enero y estará disponible para los usuarios de trenes de media distancia, Cercanías y autobuses estatales".

"Podemos hablar también del Ingreso Mínimo Vital, con el que más de 70.000 destinatarios, concretamente 77.007, se ven beneficiadas por esta prestación social aprobada por el Gobierno de España en 2020, de las que más del 60% son mujeres, y que supone uno de los grandes avances en derechos sociales de la democracia, y que persigue erradicar la pobreza y favorecer la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad", ha dicho.

LAS PENSIONES

En cuanto a las pensiones, López ha declarado que "a los 184.192 cordobeses que reciben algún tipo de pensión por parte del Gobierno, hay que recordarles el voto sistemático en contra de derecha y ultraderecha a su incremento asociado al IPC".

"A pesar de todo, hoy es una realidad la aprobación de la Ley 21/2021, que vincula su revalorización anual al Índice de Precios al Consumo (IPC) asegurando el mantenimiento del poder adquisitivo, y que supondrá un incremento cercano a los 570 euros al año para una pensión media de jubilación y de 500 euros para la pensión media del sistema", ha apuntado.

Al hilo, ha mencionado que "en la provincia, en el año 2018, la pensión media era de 905,77 euros", mientras que "siete años después, y gracias a las medidas implementadas por el Gobierno, cada pensión media se ha incrementado en 361,61 euros hasta un total de 1.267,25 euros". "Alguien tendría que explicar por qué estos conciudadanos no se merecen una subida acorde con la evolución de los precios", ha afirmado.

DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL

Respecto al apoyo a instituciones y al desarrollo empresarial e industrial de Córdoba y su provincia, ha asegurado que "algunos datos ponen de manifiesto ese apoyo decidido y el compromiso inequívoco del Gobierno de España con Córdoba desde 2018 hasta hoy, en los que se pueden contabilizar más de 700 millones de euros directos a su tejido productivo, con el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), con 222.079.578,99 euros; con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 115.130.555,34 euros; el Centro para el Desarrollo Económico y la Innovación, 101.493.944,58 euros; Fondos Feder Educación, 60.107.959,29 euros".

Asimismo, ha agregado "el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con 28.777.784,02 euros; el Instituto de Transición Justa (Guadiato), 23.818.167.86 euros; el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios, 21.616.091,27 euros; en Vivienda, 17.631.879,67 euros; Proyectos Estratégicos Recuperación Transf. Económica, 14.478.016,17 euros; el PRTR-Energías Renovables, 12.719.879,54 euros; las Zonas de Bajas Emisiones, 12.465.469,61 euros; el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, 10.784.703,55 euros; el Patrimonio Histórico de uso Turístico, 7.221.092 euros; el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, 5.850.114,03 euros; el 2% Cultural, 5.764.158,68 euros, y otros incentivos, 42.065.000 euros".

"Indudablemente, habría que sumar inversiones en carreteras, Agricultura, Aena, Confederaciones Hidrográficas, Telecomunicaciones y la licitación por el Ministerio de Defensa hace unos días de la construcción de la primera fase de los edificios de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) por importe de 395 millones, que será una realidad en el horizonte de 2027, y la creación de más de 1.700 puestos de trabajo directos y 1.400 en empresas auxiliares y de suministros", ha resaltado.

A la par, ha añadido "la inversión de más de 3,5 millones de euros en el Aeropuerto de Córdoba, que supone la mayor apuesta por esta infraestructura de su historia, situando a la ciudad y provincia en el mapa de las comunicaciones y la logística a nivel nacional e internacional".