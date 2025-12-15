La subdelegada de Gobierno en Córdoba defiende "tolerancia cero contra acosadores" tras caso del exalcalde de Belalcázar

Archivo - La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha defendido este lunes "tolerancia absolutamente cero contra comportamientos machistas y acosadores y contra los que todas las mujeres socialistas vamos a luchar", a la vez que "no se va a permitir el más mínimo caso en nuestro partido", todo ello después de que el alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez (PSOE), dimitiera el viernes por un presunto caso de acoso sexual.

En declaraciones a los periodistas, la representante del Ejecutivo central en la provincia ha asegurado que "va totalmente en contra de los valores socialistas y feministas y, por supuesto, no lo vamos a permitir", al tiempo que ha aseverado que "se actuó con bastante rapidez, porque se supo el viernes la noticia y el viernes por la tarde ya se tenía la dimisión que se le había pedido desde la dirección provincial, como no podía ser de otra manera".

Según ha manifestado, "no había ninguna denuncia" en los canales internos, de modo que "fue una sorpresa para mucha gente, que no nos esperábamos", a lo que ha agregado que "cualquier acosador que pueda salir va a ser puesto de patita en la calle dentro del PSOE".

Al hilo de ello, desde el PSOE de Córdoba se informó de que se exigió "de manera rotunda" al alcalde de Belalcázar su dimisión y baja del PSOE, algo que se produjo "inmediatamente".

En este sentido, expresaron su "condena contundentemente" ante "cualquier actitud machista o comportamiento que atente contra la dignidad y el respeto hacia las mujeres, más aún cuando se produce en el ámbito de la responsabilidad pública".

"Nuestra prioridad es y será siempre la protección de las víctimas, el respaldo institucional y humano a quienes sufren este tipo de situaciones y la tolerancia cero ante cualquier forma de acoso o discriminación por razón de género", subrayaron desde el PSOE.

Además, reafirmaron su "compromiso firme y sin matices con la defensa de las políticas de igualdad, con la exigencia de responsabilidades cuando corresponde y con una actuación clara y contundente frente a conductas incompatibles con los valores feministas y democráticos que defiende el PSOE", remarcando que "la igualdad, el respeto y la dignidad de las mujeres no admiten ambigüedades".