Subdelegada en Jaén destaca la labor de los Cuerpos de Seguridad para prevenir y atender agresiones a sanitarios

JAÉN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha subrayado este jueves el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la prevención y atención de agresiones a personal sanitario.

Así lo ha señalado en la inauguración de la segunda Jornada de Prevención de Agresiones en el ámbito de la Salud, organizada por el Colegio de Enfermería de Jaén. El acto también ha contado con el presidente del colectivo, José Francisco Lendínez; la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González; la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, Francisca Medina; y el primer teniente de alcalde de la capital, Manuel Carlos Vallejo.

"La profesión sanitaria supone una labor universal de ayuda y de servicio esencial, por ello, como sociedad, tenemos el deber de partir de la premisa de tolerancia cero contra este tipo de agresiones que representan una lacra social", ha resaltado Madueño.

En este sentido, ha valorado las medidas adoptadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger a estos profesionales y ha recordado el papel del interlocutor policial sanitario. Esta figura funciona como cauce de comunicación directa y fluida entre los cuerpos policiales y los centros sanitarios para dar respuesta y prevenir cualquier agresión.

"Tanto Guardia Civil como Policía Nacional trabajan de manera específica para prevenir las agresiones y atender a las víctimas en el caso de que se produzcan. De hecho, cuentan con un protocolo de medidas concretas, consensuadas con los colegios oficiales que tratan de proteger al colectivo sanitario, pero también de mejorar la respuesta inmediata de ámbito policial frente a la violencia física o verbal", ha explicado.

En este punto, la subdelegada también ha recordado los convenios de colaboración firmados entre el Colegio Oficial de Enfermería y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "por el que se refuerzan los vínculos, a través de la formación y la preparación, de ambos colectivos".

Además, ha hecho balance de las denuncias presentadas por profesionales sanitarios y que "ascienden a 14 a lo largo del año 2022". De ellas, tres fueron en la demarcación de la Policía Nacional, de las que dos se denunciaron en la ciudad de Jaén, por delitos de amenazas y por atentado contra la autoridad, y la tercera en Andújar, por amenazas.

En el ámbito de actuación de la Guardia Civil, se registraron once denuncias: seis por amenazas, así como por atentado a funcionario público, por atentado contra la autoridad, por coacciones, por daños y por injurias, con una en cada caso.

En lo que va de 2023, se han contabilizado once denuncias, tres en la demarcación de Policía Nacional y ocho en la de Guardia Civil. "Es fundamental la colaboración del personal sanitario, ya que toda agresión que no se denuncia es una agresión que no existe y, por lo tanto, no se pueden implementar nuevas medidas para su erradicación", ha dicho Madueño, quien ha pedido también la máxima colaboración de los responsables sanitarios.