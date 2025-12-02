El subdelegado anima al sector oleícola de Jaén a participar en la convocatoria del premio Alimentos de España

Archivo - Aceite de oliva en almazara - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha animado al sector oleícola de la provincia a que participe en la nueva convocatoria del premio Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2025-2026, que impulsa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que finaliza el próximo 10 de diciembre.

El representante del Ejecutivo ha subrayado "el esfuerzo y la continuada apuesta por la calidad que está realizando el sector del aceite de oliva en la provincia". "Estamos viviendo unos tiempos que son definitivos en la revolución del sector porque son muchos los productores los que están luchando y trabajando intensamente en conseguir un producto único e innovador", ha dicho Fernández.

Ha añadido que "este esfuerzo merece ser reconocido en unos galardones que apuestan e impulsan una materia en la que la provincia de Jaén es todo un referente".

Las modalidades en las que se puede participar son las siguientes: Aceites de producción convencional, con tres premios: 'Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Frutado Verde Amargo', 'Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Frutado Verde Dulce' y premio 'Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Frutado Maduro'.

Para los aceites de producción ecológica no se establece la clasificación por modalidades existiendo una única modalidad: premio 'Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico'.

Entre todos los aceites presentados en cualquiera de las categorías, el que haya obtenido la mejor puntuación en la fase de cata y en la valoración fisicoquímica contará, además, con el premio especial 'Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra'.

Podrán participar en el concurso quienes ostenten la titularidad de las almazaras autorizadas que tengan su sede social en España. Una misma almazara puede presentarse al concurso de aceite de oliva virgen extra de producción convencional y de producción ecológica, pero un mismo lote solo podrá optar a una de ellas.

Las muestras de aceite de oliva virgen extra deben proceder de un lote homogéneo, cuyo tamaño sea de, al menos, 10.000 kilogramos y sólo se admitirán a concurso los aceites de oliva virgen extra de la campaña 2025-2026.

Las solicitudes de participación deberán dirigirse al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y presentarse de forma electrónica, con un certificado digital válido y compatible con la sede electrónica del departamento. En el caso de que los solicitantes sean personas físicas, también podrán presentar sus solicitudes de manera presencial.

Una vez recibidas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizará la recogida de las muestras en las instalaciones de la entidad inscrita en el concurso y el precintado del depósito o depósitos correspondientes.

Los premios Alimentos de España, creados en 1987, reconocen a empresas y productos que destacan por su calidad, innovación y contribución a la gastronomía española. Este reconocimiento se engloba en la campaña "El país más rico del mundo" que refuerza la marca España como potencia alimentaria y gastronómica de calidad.