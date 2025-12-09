El subdelegado del Gobierno en Granada lamenta que la Junta "ha aportado cero euros" para las conducciones de Rules

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en una imagen de archivo - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

GRANADA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha lamentado este martes que la Junta de Andalucía "ha aportado cero euros" para las conducciones del sistema de embalses Béznar-Rules, en la costa granadina, lo que ha contrapuesto a la inversión de más de 58 millones de euros para este proyecto, en el marco de sus competencias.

En un audio remitido a los medios, Montilla ha hecho estas declaraciones después de que el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, haya incidido este martes en Almuñécar, en la Costa Tropical, en que la Junta de Andalucía está abierta a colaborar y "dispuesta a sentarse hablar y echar una mano" al Gobierno en el marco de las obras declaradas de interés general del Estado en las conducciones de la presa de Rules, y que el embalse "deje de ser la piscina más grande de Europa".

Ante estas declaraciones sobre que la Junta "va a colaborar en las canalizaciones de Rules", Montilla ha respondido que "a ver si es verdad" en tanto "hasta ahora lo cierto es que el Gobierno de España ha aportado 58,7 millones de euros" para que estas instalaciones, "de una vez, no sean palabras y promesas, sino tubos y obras".

El primer proyecto estará terminado en junio de 2026, ha asegurado el subdelegado en referencia al desglosado 9, "la columna vertebral" de esta infraestructura, y que "además garantiza el abastecimiento de agua de boca a toda la costa de Granada".

En este contexto, el subdelegado ha señalado que la Junta "se ha limitado a adelantar a la Comunidad General de Regantes el diez por ciento de ese primer proyecto para recuperarlo después" si bien está pendiente de firma el convenio con esta misma organización para "ejecutar el segundo", que "ya ha sido terminado por Acuaes".

"No estaría mal que la Junta de Andalucía colaborara en su ejecución, sobre todo teniendo en cuenta que, al ser cuencas mediterráneas, la Junta será la titular de las canalizaciones una vez concluidas", ha concluido.