El subdelegado del Gobierno en Jaén destaca la labor sanitaria tras la muerte de un joven en las fiestas de San Marcos

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, visita las fiestas de San Marcos en Beas de Segura. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha visitado las fiestas de San Marcos en Beas de Segura, una celebración profundamente arraigada en la provincia que este año ha quedado marcada por el fallecimiento de un joven tras ser corneado durante el desencajonamiento de los "toros ensogaos".

A lo largo de la jornada, Fernández ha querido trasladar su reconocimiento al equipo sanitario desplegado durante las fiestas, destacando su entrega, profesionalidad y capacidad de respuesta. El subdelegado ha podido conocer de primera mano la intervención llevada a cabo por estos profesionales, que actuaron para tratar de salvar la vida del joven herido.

Asimismo, ha puesto en valor la coordinación entre los distintos dispositivos de seguridad y emergencias, subrayando la importancia del trabajo conjunto para garantizar el correcto desarrollo de una celebración de estas características.

En el marco de su visita, el subdelegado ha participado también en la tradicional procesión en honor a San Marcos, acompañando al alcalde, a la Hermandad y a los vecinos.

En este contexto, ha destacado "el esfuerzo por preservar una tradición que forma parte del patrimonio cultural y festivo de la provincia, reafirmando así el compromiso colectivo con unas celebraciones que representan la identidad y la historia del municipio".