El PSOE-A advierte de las "consecuencias directas" que pueden tener los fallos detectados en programas de cribado

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, en la marcha solidaria contra el cáncer celebrada en Trigueros (Huelva). - PSOE DE HUELVA

TRIGUEROS (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha alertado de que los fallos detectados en programas de cribado de cáncer de mama "son la prueba más preocupante del deterioro que está sufriendo la sanidad pública andaluza", advirtiendo de que esta situación "puede tener consecuencias directas en la vida de las personas". Así, lo ha señalado mientras participaba en la marcha solidaria contra el cáncer celebrada en Trigueros (Huelva).

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la dirigente socialista ha puesto en valor el trabajo de las asociaciones y colectivos implicados, agradeciendo especialmente "a quienes, incluso en los momentos más difíciles, encuentran fuerzas para acompañar y ayudar a otras personas que atraviesan una enfermedad tan dura como el cáncer".

No obstante, ha subrayado que "la solidaridad de la ciudadanía no puede suplir las obligaciones de las administraciones", insistiendo en que la lucha contra el cáncer requiere "una apuesta firme por la investigación, la prevención y, sobre todo, por un diagnóstico precoz eficaz".

En este sentido, ha señalado que "el cáncer no espera, pero la sanidad pública andaluza, tal y como la está gestionando el Gobierno de Moreno, sí está haciendo esperar a miles de personas". Así, ha criticado las "largas listas de espera", tanto para consultas con especialistas como para intervenciones quirúrgicas, una situación que, según ha indicado, "resulta especialmente grave cuando hablamos de enfermedades en las que el tiempo es determinante".

En esta línea, Márquez ha hecho hincapié en los problemas detectados en los programas de cribado de cáncer de mama, reclamando "una revisión urgente y el refuerzo inmediato de estos servicios esenciales", puesto que "la detección temprana salva vidas y no puede verse comprometida por la falta de recursos o de planificación".

Por ello, ha apelado a la movilización ciudadana en defensa de la sanidad pública, señalando el próximo 17 de mayo como una fecha clave. "Defender la sanidad pública es defender la vida. Nos va la vida en ello", ha añadido.

Finalmente, ha destacado el carácter solidario del pueblo de Trigueros y ha valorado la implicación de sus vecinos en iniciativas como esta marcha, que "demuestran que cuando la sociedad se une, es capaz de dar lo mejor de sí misma ante cualquier adversidad".

"Desde el PSOE vamos a seguir trabajando, de la mano de la ciudadanía y del tejido asociativo, para fortalecer la sanidad pública y avanzar en la lucha contra el cáncer, garantizando una atención digna y de calidad para todos y todas", ha apostillado.

