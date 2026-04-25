El PP de Jaén reivindica la gestión "útil" de Moreno, "moderado y centrado en las personas" al frente de la Junta

Comitiva del PP de Jaén en Almería. - PP DE JAÉN
ALMERÍA/JAÉN 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular de Jaén ha participado este sábado en Almería en un acto junto al presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, donde ha defendido el modelo de gestión "útil, moderado y centrado en las personas" que impulsa el Gobierno andaluz.
Según ha detallado la formación en una nota, el presidente provincial y candidato al Parlamento andaluz, Erik Domínguez, ha subrayado que "Andalucía y Jaén caminan con paso seguro" gracias a un proyecto basado "en el cumplimiento de la palabra dada, la transparencia y la capacidad de dar soluciones reales a los problemas". Esto, según Domínguez, ha convertido "nuestra tierra en un lugar de concordia y nos hace sentirnos muy orgullosos de lo que somos".
"Defendernos del pasado y cuidar el futuro es apostar por políticas que funcionan", ha destacado, al tiempo que ha considerado a Moreno como "garantía de lealtad y gestión con Andalucía". Asimismo, ha insistido en que la moderación "es saber escuchar y entender también a quien no piensa como tú". En este sentido, han afirmado que Andalucía es actualmente ejemplo de diálogo social y buena gestión.
Desde el PP de Jaén han advertido de que "nada está ganado" y han apelado a la movilización de cara a la cita electoral del 17 de mayo. "La mayoría de estabilidad es posible, pero es muy difícil. Nos jugamos el futuro, los avances conseguidos y lo que ya tienen los cimientos para los próximos años", ha apostillado.
"El cambio sigue y Andalucía no puede dar ni un paso atrás y por eso necesitamos un gobierno que no nos divida, sino que gobierne para todos porque Jaén y Andalucía llegan más lejos cuando todos arrimamos el hombro y no nos dedicamos a confrontar", ha concluido.