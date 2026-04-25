Adelante Andalucía denuncia “ratios demenciales” y critica a la Junta por priorizar la concertada frente a la pública

La candidata de Adelante Andalucía por Córdoba para las próximas elecciones autonómicas, Mariví Serrano, en la manifestación. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por Córdoba para las próximas elecciones autonómicas, Mariví Serrano, ha mostrado su apoyo a las familias con hijos con necesidades específicas de apoyo educativo, al tiempo que ha denunciado que las ratios actuales son "absolutamente demenciales". Asimismo, ha criticado que, a su juicio, "si la Junta de Andalucía, en lugar de cerrar aulas en los centros públicos, las hubiera cerrado en la concertada, podría haber destinado ese ahorro a reforzar la educación pública".

En una manifestación en apoyo a estos menores, ha propuesto el denominado PAC Global de Inclusión, un plan que plantea que todos los centros de Primaria cuenten con un orientador y que no se considere un centro completo hasta disponer de todos los profesionales especializados necesarios, además de incrementar estos recursos en función de una ratio determinada de alumnado.

En este contexto, ha denunciado que actualmente en Primaria los orientadores llegan a atender entre tres y seis centros, mientras que los maestros de Pedagogía Terapéutica (PT) gestionan ratios de entre 40 y 50 alumnos y los de Audición y Lenguaje (AL) pueden atender a entre 80 y 90 alumnos, en ocasiones en distintos centros. Además, ha añadido que los orientadores llegan a asumir cargas de hasta cerca de un millar de alumnos, unas cifras que ha calificado de "absolutamente ilógicas".

Por último, ha denunciado que parte de estos profesionales de PT están, según ha señalado, "externalizados", al ser contratados a través de empresas privadas para trabajar en centros públicos. "Esto está generando agravios comparativos entre los propios trabajadores y situaciones absolutamente ilógicas", ha apostillado.