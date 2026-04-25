Moreno afirma que será un presidente del PP el que inaugure el AVE en Almería: "No son capaces de hacerlo"

El candidato a la reelección a presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto de precampaña en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la reelección en la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado que será un presidente de su partido al frente del Gobierno central el que inaugure el AVE entre Almería y Murcia ante los retrasos que experimenta esta infraestructura desde su planificación original.

"No son capaces de hacerlo", ha manifestado Moreno en relación a los socialistas en un acto político celebrado en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, donde ha señalado que con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo (2011-2018) existía un "cronograma" definido para acabar los trabajos "en 2023". "Fue llegar el cambio y se paralizó", ha asegurado.

Así, ha lamentado que conforme al avance de los trabajos esta infraestructura no vaya a estar acabada este año y "ni siquiera para el 2027", puesto que "con los cálculos que están haciendo los técnicos y las inversiones que se están haciendo ahora, no llegaría hasta el año 29".

"Eso es lo que han hecho, nos lo vendan como nos lo vendan", ha añadido Moreno, quien ha cuestionado la gestión sobre esta infraestructura por parte del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente frente a la acción del PP, cuando "el ministro de Fomento todas las semanas venía a Almería y daba una reunión y una rueda de prensa y contaba los avances del AVE", según ha dicho en relación a Íñigo de la Serna.

El líder de los 'populares' andaluces ha cuestionado las inversiones por parte del Gobierno en Andalucía en infraestructuras de comunicaciones, energéticas y en obras hidráulicas en beneficio de los agricultores, quienes han tenido "la peor sequía de los últimos 30 o 40 años" y no han contado con "ninguna" actuación en este sentido, según sus cifras.

COMPROMISO CON EL TAJO-SEGURA

En esta línea, el presidente del PP-A se ha comprometido ante militantes y simpatizantes de su partido a fomentar el trasvase Tajo-Segura, que ha estado "injustamente limitado" y "tapado", para que "vuelva" y permita a los agricultores del Levante almeriense contar con recursos hídricos.

De igual forma, ha asegurado que si vuelve a estar al frente de la Junta de Andalucía solicitará al Gobierno que le transfiera las competencias necesarias para construir las desaladoras que sean necesarias. "Si ellos no son capaces de hacerlo, que nos transfieran las competencias y nosotros nos ponemos en marcha", ha dicho.

Moreno ha mostrado su reconocimiento a los agricultores, a quienes ha expresado su apoyo y la voluntad de responder a sus necesidades porque está "en el ADN" del PP-A y en su propio compromiso como "nieto de jornaleros y de agricultores".

"No vamos a parar de trabajar para conseguir que nuestros agricultores, ese sector tan importante en términos económicos, de empleo y de progreso, tengan las mejores condiciones posibles para desarrollar su función", ha añadido Moreno, para quien la Junta ha trabajado "contrarreloj" para frenar la sequía con "medidas de urgencia" y dando prioridad a las políticas hídricas.

El candidato ha valorado así el "esfuerzo" y "sacrificio" de una provincia que "con dedicación" ha conseguido ser "una de las grandes potencias agrícolas de toda España y de toda Europa". "No os han regalado nada", ha afirmado antes de contraponer el "maltrato" de los gobiernos socialistas al reconocimiento de su gabinete, con dos representantes de Almería en el Consejo de Gobierno.

ALMERÍA, "CONDENADA AL OLVIDO" POR EL PSOE

En su intervención, el presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento por Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado el papel de Moreno al frente de la Junta, que hizo que la provincia dejara de estar "condenada al olvido" por el PSOE. "Nosotros, en Almería, sabemos muy bien lo que es no importarle un carajo a aquellos que te gobiernan", ha señalado en relación a las etapas de gobierno socialista.

Fernández-Pacheco ha comparado la "soberbia" de los gobiernos del PSOE con respecto a Almería con la figura de Moreno, un "hombre muy inteligente" a quien "le gusta Almería". "En muchas elecciones hemos sido ese punto azul en un mapa rojo después de las elecciones autonómicas. Y eso nunca nos lo perdonaron", ha considerado el candidato, para quien el Gobierno central "solo gobierna para los suyos".

Así, ha contrapuesto la "parálisis" en la que se hallaba Almería "por culpa" del PSOE frente a los avances experimentados durante las dos últimas legislaturas. "Para los gobiernos de Chaves, de Griñán, de Susana Díaz, o lo que es lo mismo para los gobiernos de la señora Montero, que formó parte de todos ellos, para Almería siempre había un pero, siempre había una excusa", ha trasladado al auditorio.

"Los almerienses nos merecemos un gobierno que cumple con la palabra dada, que actúa con transparencia", ha apuntado el dirigente 'popular', quien ha contrapuesto este modelo con el de Sánchez y Montero, quienes tienen "la intención de dividirnos, de crispar, de polarizar." "Se han propuesto dividir a los españoles", ha estimado.

"NO NOS SOBRA NI UN VOTO"

Fernández-Pacheco ha apelado a la movilización para obtener una mayoría "suficiente" con la que dar "estabilidad" a Andalucía bajo un gobierno de su partido. "No podemos permitirnos que el PSOE y Vox vengan a darle al botón de stop", ha recalcado para avisar de que al PP "no nos sobra ni un voto".

"Que nadie piense que la partida está ganada y que nadie piense que es lo mismo solo que mal acompañado", ha advertido ante una posible mayoría simple que obligaría a formar pactos con otras formaciones como ha tenido lugar en Extremadura o Aragón.

Con ello, el candidato ha aludido al estudio del CIS y ha insistido en que "la mayoría suficiente es muy necesaria" pero "también muy difícil". "Nos jugamos el futuro, y eso es lo que le tenemos que contar a todos los que aún tengan dudas de cara al 17 de mayo", ha reiterado para asegurar que desde el PP no quieren "a un gobierno cautivo y preso de aquellos a los que no le interesa un carajo Andalucía".

Asimismo, ha desdeñado la figura de la candidata socialista a la presidencia de la Junta, quien "dejó hecha trizas la sanidad en Andalucía" y quien, como ministra de Hacienda, "no ha sido capaz de aprobar ni un solo presupuesto general del Estado en esta legislatura" ni de "ofrecer un modelo de financiación autonómica". "Esa que viene a salvarnos", ha añadido, "formó parte de los más bochornosos gobiernos de la historia de Andalucía".

"ALMERÍA ES FUNDAMENTAL"

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha reconocido el papel de Moreno, a quien ha calificado como el "mejor presidente de la Junta", para acabar con un sentimiento de "olvido" y "ninguneo". "Por fin Andalucía es fundamental para Almería y Almería es fundamental para Andalucía", ha manifestado.

La regidora ha asegurado que los siete años de Gobierno andaluz del PP han permitido que Almería crezca "exponencialmente" con "nuevos hospitales", "mejores infraestructuras educativas", "viviendas asequibles" y con "más recursos".

"Nos hemos asegurado el agua para todos los almerienses en la capital y además estamos modernizando la ciudad como nunca, con esa integración Puerto-Ciudad y también con el soterramiento del AVE", ha dicho al recalcar la colaboración de la Junta en esta actuación.

Vázquez ha asegurado que "Almería no quiere detenerse porque sabemos de dónde venimos, todo lo que hemos conseguido y tenemos clarísimo dónde queremos llegar", de modo que ha animado a apostar por "un buen gestor" y "una buena persona". "Te necesitamos, presidente", ha añadido.



