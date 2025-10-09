El subdelegado en Granada asegura que Loja no necesita de "vigilancia permanente" de la Guardia Civil por peleas

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en imagen de archivo - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha indicado este jueves que Loja no sufre una situación de inseguridad "que obligue a una vigilancia permanente por parte de la Guardia Civil" pese a "algunas peleas de manera episódica" y ha afeado a su alcalde, Joaquín Camacho, del PP, que atribuya a una "presunta inacción" de este cuerpo de seguridad estatal "cualquier altercado que se produzca" en este municipio del Poniente.

En un audio remitido a los medios, Montilla ha indicado que no puede aceptar que el alcalde de Loja "pretenda hacer responsable a una presunta inacción de la Guardia Civil de cualquier altercado que se produzca en la localidad".

Tras una reyerta con un detenido pasado el mediodía de este miércoles en el centro de Loja, Camacho comentó en redes sociales que había contado con la participación "nuevamente de inmigrantes que vienen a molestar y no respetar".

"Si hubiera una ley contundente, que cuando una persona que viene a delinquir fuera expulsada de forma inmediata, otro gallo cantaría. Sin efectivos suficientes de Guardia Civil, sin patrulla permanente en Loja", lamentó Camcho, y "sin una ley que castigue al que actúa así, cada vez vamos a peor".

En este contexto, Montilla ha indicado este jueves al alcalde que es "el responsable de la seguridad en su municipio y a través de la Policía Local debe garantizar la convivencia en sus calles", añadiendo que, "afortunadamente, Loja no sufre una situación de inseguridad que obligue a una vigilancia permanente por parte de la Guardia Civil, sin perjuicio de que se produzcan algunas peleas de manera episódica, como ocurre en cualquier otro municipio de esas dimensiones".

"La Guardia Civil está siempre en Loja, pues es la sede de una de sus compañías y está para investigar y perseguir los delitos que puedan producirse y poner a disposición judicial a sus autores", lo cual efectúa "siempre en estrecha colaboración con la Policía Local", que, ha remarcado Montilla, "es el cuerpo policial propio del municipio que debe estar permanentemente en sus calles para prevenir cualquier altercado".