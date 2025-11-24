El subdelegado en Jaén insta a los agricultores a extremar las precauciones con la aceituna recogida para evitar robos

PORCUNA (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha instado a los agricultores a extremar las precauciones con la aceituna ya recogida para evitar los robos en el campo. De esta forma, el representante del Ejecutivo ha incidido en que los robos de aceituna se producen "una vez que esta ya está recogida".

"Se suelen producir en los propios remolques y los agricultores tienen que permanecer especialmente atentos", ha dicho Fernández, que ha presidido junto al alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, la Junta Local de Seguridad. "Hablamos de una cuestión que se produce todos los años y por ello, tenemos que seguir trabajando en este sentido", ha dicho Fernández.

Durante la reunión, en la que también han participado mandos de la Guardia Civil en la comarca y de la Policía Local, Manuel Fernández, ha hecho hincapié en que los robos de aceituna "se producen todos los años", de ahí que haya "seguir trabajando en este sentido". Además, ha apelado a la colaboración ciudadana porque "es imposible que los agentes de la Guardia Civil puedan fortalecer la seguridad en las zonas rurales".

En este punto, ha señalado que cualquier información que pueda ser útil para prevenir delitos debe comunicarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de los canales oficiales, como el 062, o mediante la aplicación Alertcops, que permite enviar de manera inmediata imágenes, videos y ubicación, a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil.

Ha añadido que la Guardia Civil ha intensificado su labor en las zonas rurales, aumentando la presencia de agentes para prevenir y combatir delitos, al tiempo que "continuará prestando labores de apoyo a la Policía Local, como realiza de forma habitual, durante esta campaña de aceituna".

El subdelegado del Gobierno ha resaltado la importancia de las labores preventivas de la Guardia Civil, que han aumentado la vigilancia en los tajos y puntos de comercialización, así como una "intensa actividad de investigación", a través de las unidades de Policía Judicial, del Seprona y de los seis equipos específicos ROCA, ubicados en Baeza, Martos, Jaén, La Carolina, Andújar y Beas de Segura, que trabajan en la provincia y que están diseñados para combatir específicamente esta actividad delictiva.

También, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad, se ha reforzado el dispositivo con el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el Escuadrón de Caballería y el servicio aéreo. Además, se contará con un helicóptero equipado con tecnología de visión nocturna y cámara térmica, así como drones con capacidad de vuelo silencioso y programación autónoma, lo que permite realizar reconocimientos aéreos de manera eficiente.

Por otro lado, el representante del Ejecutivo en la provincia ha subrayado la importancia del papel que desempeña la Policía Nacional en el dispositivo de seguridad, realizando visitas directas a las zonas de cultivo, controles en los puntos de recepción y transporte de la aceituna, y desplegando operativos específicos en materia de extranjería a lo largo de toda la provincia.