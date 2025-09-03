El subdelegado en Jaén valora los "avances e inversiones" del Gobierno para impulsar el desarrollo de la provincia

JAÉN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado "los avances y las inversiones que el Ejecutivo central impulsa en la provincia para mejorar la economía, la movilidad, las infraestructuras y la seguridad" de la ciudadanía jiennense.

"Jaén avanza con más prosperidad fruto de un trabajo constante y responsable. Las medidas del Gobierno han permitido una recuperación económica sostenida, la protección del empleo y un esfuerzo por amortiguar el impacto de la subida de precios, reflejando un compromiso histórico con la provincia", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa para hacer balance del ecuador de la legislatura.

Por su actualidad, ha aludido al acuerdo "de gran calado" adoptado este martes por el Consejo de Ministros y ha valorado que Andalucía sea la comunidad con mayor condonación de deuda, con 18.791 millones. Por ello, ha pedido a la Junta que "deje al margen la confrontación por la confrontación" y "reflexione sobre una medida que es buena para todos y todas, y que va a permitir contar con más recursoso para sanidad y educación pública o servicios sociales dirigidos a la ciudadanía".

Con respecto a las medidas impulsadas por el Gobierno, ha resaltado, en primer lugar, la revalorización de las pensiones, que en Jaén alcanzan una media de 1.091 euros, beneficiando a más de 150.700 pensionistas.

En empleo, ha señalado el impacto positivo de la reforma laboral: "Solo en 2025 hemos registrado más de 139.200 contratos indefinidos, lo que supone un incremento superior al 1.030 por ciento respecto a 2019. Además, la afiliación a la Seguridad Social alcanza ya los 236.000 ocupados, un reflejo del crecimiento sostenido del empleo en Jaén", ha comentado.

En protección social, ha detallado que el Ingreso Mínimo Vital llega a 27.200 hogares y beneficia a 66.400 personas, mientras que más de 43.100 jiennenses reciben el bono social eléctrico y térmico. A ello ha sumado que el salario mínimo interprofesional se sitúa en 1.134 euros mensuales, "reforzando la estabilidad económica de los trabajadores y jóvenes".

"Los recursos históricos transferidos, junto con las medidas de impulso económico y de protección social, ponen de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más le conviene a la provincia de Jaén", ha considerado Fernández.

Como ejemplo, ha hablado de la liquidación realizada en agosto de la cesión de impuestos estatales, que ha supuesto 357,8 millones de euros a favor del Ayuntamiento de la capital, de la Diputación Provincial y del resto de municipios jiennenses incluidos en el régimen general.

En el ámbito regional, hay "un auténtico récord", ya que "Andalucía recibirá 27.435 millones de euros, un 9,6 por ciento más que el año anterior en entregas a cuenta". "En total, la comunidad gestiona 53.800 millones más que hace siete años en materia de financiación autonómica. Sin embargo, estas cifras no se corresponden con la realidad de los servicios públicos en Andalucía, lo que repercute directamente en la provincia de Jaén", ha apostillado.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD

En materia de infraestructuras, ha apuntado que, en carreteras, se han modernizado los túneles de la A-4 en Despeñaperros y La Cantera, así como los de la A-44 en La Cerradura, La Miel y Santa Lucía, con una inversión cercana a cuatro millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

En ferrocarril, el Gobierno prevé invertir 400 millones de euros en la conexión de Jaén a la Alta Velocidad mediante el baipás de Montoro, reduciendo el viaje a Madrid a unas tres horas. Además, "se destinan 130 millones de euros para modernizar la línea convencional y estaciones, y 26 millones para adaptar once túneles a la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza". Además, ha valorado el contrato de cuatro millones de euros para transformar la plaza de acceso a la estación de Jaén.

En materia de infraestructuras hidráulicas, el representante del Gobierno ha señalado que "la apuesta del Ejecutivo, a través del convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Diputación Provincial, ha puesto en marcha un Plan Urgente de Infraestructuras de Abastecimiento con una inversión total de 175 millones de euros".

Asimismo, se ha destinado una inversión adicional de más de 20 millones de euros a proyectos clave como la mejora del Sistema Víboras-Quiebrajano, la construcción de pozos en La Carolina y Vilches, y la adecuación de desagües de la presa del Giribaile. También se destinan más de diez millones para reforzar la seguridad y eficiencia energética de embalses estatales como Rumblar, Giribaile, Víboras y Zocueca.

PLAN DE RECUPERACIÓN

El subdelegado ha incidido en la transformación que vive la provincia gracias a los fondos Next Generation. "Gracias a la apuesta decidida del Gobierno, Jaén ha evitado los recortes y retrocesos de crisis anteriores y hoy afronta su futuro con inversión, modernización y protección", ha indicado.

En concreto, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha comprometido 525 millones de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con un impacto total que alcanza 437,31 millones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A ellos se suman 87,8 millones del programa React-UE para reforzar servicios esenciales en salud y educación.

Estos recursos, ejecutados tanto por el Gobierno central como a través de la Junta de Andalucía y entidades locales, están permitiendo avanzar en sectores estratégicos, como turismo (70 millones), sostenibilidad e infraestructuras (143 millones para eficiencia energética, rehabilitación de edificios públicos y más de 4 millones para el tranvía de Jaén" o salud y bienestar social (97 millones).

También ha hablado de educación, con más de 46 millones de euros para ampliación, reforma y modernización de centro, implantación de nuevos ciclos formativos; digitalización (122 millones); así como empleo, formación e innovación (47 millones de euros para proyectos de I+D+i).

SEGURIDAD

Por otra parte, Fernández ha puesto de relieve que el Gobierno de España mantiene un compromiso firme con la seguridad. Este año, el Consejo de Ministros ha aprobado 6.032 plazas en la Oferta de Empleo Público 2025, de las cuales: 2.914 corresponden a Policía Nacional (150 Escala Ejecutiva y 2.764 Escala Básica) y 3.118 a Guardia Civil.

"Gracias a estas convocatorias, la Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza acogerá 2.878 alumnos, un 15,4 por ciento más que en la anterior convocatoria", ha comentado, no sin valorar la próxima reapertura de la Academia de Úbeda.

En Andújar, la nueva comisaría de Policía Nacional, con 5,46 millones de euros de inversión, está en su última fase, mientras que en Jaén el Ayuntamiento ha entregado un solar de 4.000 metros cuadrados para la futura comisaría provincial.

CETEDEX

Finalmente, el subdelegado se ha detenido el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) que el Ministerio de Defensa promueve "de manera decidida" en Jaén.

"Actualmente, el centro cuenta con más de 30 proyectos en distintas fases de licitación, que representan una inversión cercana a 100 millones de euros y posicionan a Jaén como un enclave estratégico en tecnologías aplicadas a la inteligencia artificial", ha explicado.

Con un presupuesto inicial de 222 millones de euros y la previsión de generar hasta 2.600 empleos altamente cualificados en I+D+i, Cetedex se centra en tecnologías duales, con especial atención a la lucha contra drones, vehículos autónomos y conectados, e inteligencia artificial.

"En definitiva, el Gobierno de España trabaja con hechos e inversiones concretas que transforman infraestructuras, mejoran movilidad, garantizan agua y refuerzan la seguridad", ha valorado el subdelegado, para el que "estas incorporaciones y proyectos consolidan un futuro más próspero para todos los jiennenses.