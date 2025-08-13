El subdelegado llama "a la calma" tras la muerte por arma blanca de un vecino en Lopera (Jaén)

JAÉN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha hecho un llamamiento "a la calma" tras la muerte por arma blanca de un vecino de Lopera (Jaén) el pasado domingo, 10 de agosto, en un suceso que está en investigación y sobre el que "se mantienen abiertas varias líneas de investigación".

Fernández ha copresidido la Junta Local de Seguridad en Lopera, junto a la alcaldesa del municipio, Carmen Torres. La reunión, que ha tenido carácter extraordinario, ha contado con la presencia de mandos de la Guardia Civil en la provincia, así como de representantes de la Policía Local, Unidad de Policía adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía y miembros de la Corporación municipal.

Fernández ha defendido el trabajo "rápido, eficaz y riguroso" de la Guardia Civil que ha trabajado en total coordinación con la Policía Local. "Desde un primer momento ha habido muy buena comunicación con el Ayuntamiento y, por ello, hubo un contacto permanente con los responsables de la Comandancia y con la propia alcaldesa del municipio", ha indicado el subdelegado, quien ha subrayado que "se continua investigando", la muerte de este vecino, de 37 años.

Minutos antes de las 00,30 horas del pasado domingo, una llamada telefónica pedía ayuda al 112 para asistir a una persona que se encontraba desangrándose por heridas de arma blanca en un domicilio de la Avenida de San Isidro, en Lopera. Cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron certificar la muerte. Hasta el momento, no se ha producido ninguna detención relacionada con este suceso.

Por otro lado, la Junta Local de Seguridad ha establecido un dispositivo especial para reforzar la coordinación en materia de seguridad, con motivo de la Feria de los Cristos de Vera Cruz y de Humilladero, que se celebrará este año del 23 al 26 de agosto en el municipio.

Durante los días de fiesta, la Guardia Civil apoyará a Policía Local participando con sus unidades ordinarias de Seguridad Ciudadana. Además, se ha diseñado un operativo de seguridad, en colaboración con la Policía Local, con la cobertura de agentes necesaria para garantizar la seguridad ciudadana durante los días de fiesta", ha informado el subdelegado.

"La prioridad para esos días es que esta festividad siga siendo ejemplo de convivencia y cordialidad entre vecinos y forasteros, sin que la diversión sea sinónimo de alteración del orden público", ha dicho Fernández. De igual modo, ha apelado a la necesidad de mantener "un comportamiento cívico" y colaborar en todo momento con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para que la fiestas se desarrollen con normalidad".

Por último, en la Junta Local de Seguridad se han analizado las estadísticas en materia de seguridad de la localidad donde ha destacado que los datos de delincuencia en Lopera han descendido, siendo los delitos contra el patrimonio los que resalta sobre el resto, con una disminución del 22,72 por ciento. Este tipo de delitos se refiere a los robos con fuerza, delitos de robo con violencia o intimidación, delitos de hurto, delitos de hurto en interior vehículo, entre otros.

Asimismo, el representante del Ejecutivo ha aplaudido la labor de la Guardia Civil ya que la tasa de esclarecimiento del total de delitos del periodo actual en Lopera es de 65,1 por ciento, frente al 51,2 por ciento del mismo periodo año 2024, habiendo aumentado un 27,1 por ciento.

Fernández ha enfatizado la importancia de que "la ciudadanía colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, proporcionando cualquier información útil para el desarrollo de labores preventivas y denunciando los hechos delictivos de los que tengan conocimiento".