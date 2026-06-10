La subida de las temperaturas en China podría disparar hasta un 40% el precio de la luz en verano, según Tempos Energía

Archivo - Torres de tensión, en una imagen del archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subida de las temperaturas en Asia --especialmente en China-- podría traducirse en un aumento de hasta el 40 por ciento en el precio de la luz en España de cara al verano. Desde la consultora energética Tempos Energía han señalado que, si bien los últimos movimientos del conflicto de Oriente Medio "han hecho oscilar al gas", tanto el nivel actual de las reservas gasísticas en Europa como el calor asiático y su consecuente influencia en la demanda, serán "factores determinantes" en la factura de la luz de los meses de julio y agosto.

Según ha explicado el director general de Tempos Energía, Antonio Aceituno, "actualmente, el gas natural licuado americano tiene 'destino Europa' porque Asia aún no está demandando y China lleva meses sin acelerar sus compras". Sin embargo, "cuando el calor llegue y el termómetro se dispare en Shanghái, los cargueros americanos se dividirán entre la demanda de Asia y Europa".

"Por el momento, Asia está pagando siete euros más por cada megavatio y, cuando la necesidad sea más urgente, será Europa quien absorba el golpe con los depósitos a menos de la mitad de su capacidad, y con el gas sin alternativa para cubrir los picos de demanda", ha subrayado el experto.

Ante esta situación, el precio de la luz de este verano no lo fijará el estrecho de Ormuz, sino que lo marcarán las temperaturas en Asia. Aceituno ha apuntado que, si China "irrumpe de nuevo en el mercado", la factura de julio podría pasar de 70 euros a la franja de los 88 y 93 euros el megavatio hora, mientras que agosto se desplazaría de los 68 euros a la zona de los 90 y 95 euros el megavatio la hora.

Unas cifras que reflejen "una enorme subida de hasta un 40 por ciento", si bien el escenario "más impactante" se dibujaría en septiembre, donde el precio llegaría a rozar los 95 euros. Según ha apuntado el CEO de la consultora, "nos encontraríamos ante un verano que equivaldría a pagar el doble de lo que se pagó en 2019".

Por otro lado, si Asia se mantiene sin comprar ante la contención de los termómetros, el gas natural licuado americano seguiría fluyendo hacia Europa y la factura de julio podría aguantar en torno a los 85 y 86 euros el megavatio hora, mientras que agosto y septiembre estarían en la franja de los 85 y 87 euros, datos que, igualmente, marcarían el verano más caro de los últimos dos años.

FUTUROS EN MÁXIMOS

En relación a los futuros eléctricos, el mercado del gas cierra en los 48,46 euros el megavatio hora. El CEO de Tempos Energía ha recordado que "nos encontramos ante un precio estructuralmente alto" y que, "en los últimos tres años, solo uno de cada once días ha registrado estos precios", pero, aun así, "el mercado no consigue romper a la baja".

Por el momento, el suelo del precio sube mientras el techo aguanta. Mientras el gas europeo corrige cerca de un 20 por ciento desde su mayor pico en el mes de marzo, la electricidad no consigue hacerlo y los trimestres más cercanos como son el verano y el invierno de 2026 marcan nuevos máximos históricos.

En concreto, el tercer trimestre acumula una subida del 43 por ciento desde el mes de enero, registrando el máximo histórico de toda su serie en 88,45 euros el megavatio hora. La corrección del mercado del gas está soportada por el calor en Asia y por los almacenamientos de gas en Europa, encontrándose a menos de la mitad de su capacidad.

Con China activando sus compras, los cargamentos americanos se desviarán a Asia. Ante este contexto, el experto ha advertido que "Europa se encontrará con los almacenamientos a menos de la mitad de su capacidad y solo las centrales de gas podrán cubrir los picos de demanda".

Por su parte, los futuros eléctricos correspondientes al cuarto trimestre han registrado esta semana su máximo histórico en los 92,50 euros el megavatio la hora, acumulando una subida desde el mes de enero del 37 por ciento, siendo este el trimestre de mayor consumo del año con la entrada del frío, los depósitos cubrirán tres cuartas partes del llenado.

Un llenado más lento debido a que "el gas de verano cuesta más caro que el de invierno, dejando pérdidas", ya que "cada metro cúbico de gas natural licuado que no llegue en verano por Ormuz revertirá en el precio de este invierno cuando las centrales de gas fijen el precio en la mayoría de sus horas".

EL BRENT, EN PUNTO MUERTO

Los movimientos bruscos en el precio del barril de Brent han sido el resultado de cada anuncio de la guerra, de forma que el mercado opera "con fatiga de titulares". Para el experto, lo que decidirá los precios en los próximos meses "no será tanto el acuerdo, sino la carrera física que contenga el golpe hasta que el estrecho de Ormuz reabra".

Desde Tempos Energía prevén tres escenarios. En el primero de ellos, estiman que hasta que no exista un acuerdo, el barril de Brent se mantendrá en el rango entre los 90 y los 105 dólares durante los próximos tres meses. "No es un precio de pánico, pero tampoco de normalidad sino el coste de un conflicto que ni se resuelve ni estalla", ha señalado Aceituno.

En el caso de que las reservas se agoten, desde la consultora señalan que el precio podría verse disparado entre los 115 y los 135 dólares. Esta situación se daría no ante un nuevo ataque, sino en el punto en el que los inventarios estratégicos crucen su umbral en plena temporada alta de consumo o cuando Irán decida cumplir con la amenaza de cierre del estrecho Bab el-Mandeb, otro enclave energético para el comercio mundial. El barril de Brent solo retrocedería hasta el rango de los 78 y 90 dólares si se produjera un alto el fuego verificable, se abriera el estrecho con garantías y se normalizaran los flujos.

Estos tres escenarios para el Brent dependen de Pekín, ya que, según ha apuntado Aceituno, China "ha hundido sus importaciones a mínimos de una década". "Si su demanda sigue deprimida, el techo se mantiene, pero si agota su capacidad o decide reactivar las compras, el único freno que contiene la subida desaparece de golpe", ha concretado.