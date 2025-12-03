El subinspector de Policía Local de Granada condenado a cárcel por maltrato recurre la sentencia

Archivo - Real Chancillería de Granada, en imagen de archivo - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subinspector de la Policía Local de Granada condenado a dos años y ocho meses de prisión tras ser juzgado el pasado octubre por maltrato en el ámbito familiar ha presentado recurso de apelación ante la sentencia del Juzgado de lo Penal 5 de la capital granadina volviendo a interesar su libre absolución.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del caso que han apuntado que el recurso, presentado en el plazo establecido para su conocimiento por la Audiencia Provincial de Granada, detalla los distintos puntos en los que la defensa del agente, el cual tiene abierto expediente en el Ayuntamiento, apoya su petición para que quede absuelto.

La sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal 5 de Granada lo considera culpable de un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que era su compañera sentimental.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, señala que en 2017 "la relación con el acusado se deterioró gravemente, incrementándose las conductas de control, celos y menosprecio hacia su persona", con "insultos y expresiones vejatorias" con el ánimo de "humillarla y menoscabar su autoestima, reprochándole su apariencia, su trabajo y sus logros profesionales".

Asimismo, efectuó amenazas verbales" como "soy capaz de matar" y "actos de intimidación, manipulación y violencia material dirigidos a mantener un control psicológico sobre la denunciante".

También "mostraba comportamientos agresivos" y "mantenía una actitud despectiva y hostil también hacia sus hijas no colaborando en la realización de faenas del hogar o familiares", con "daño psíquico" para la víctima.

Ya en 2023, estando separados, fue encontrado por una de las hijas de la pareja un dispositivo electrónico en el domicilio que compartía con su madre en el que "se contenía documentación reservada" de su progenitora así como "copia de su terminal móvil, llamadas y correos electrónicos profesionales de ella" y "una carpeta de fotografías" si bien "no se ha podido determinar la persona que dispuso de tales elementos y que introdujo en los mismos tales archivos".

Por todo ello el agente fue condenado a dos años de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual por el que también se le impuso la condena de tres años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas con pérdida de su vigencia, y otros tantos de prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima y la citada hija.

Por el ilícito de menoscabo psíquico sumaba la pena de ocho meses de prisión, junto con un año y ocho meses de prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima, mientras fue absuelto del resto de los hechos por los que era acusado en un juicio en el que la Fiscalía le pidió en sus conclusiones definitivas casi siete años de cárcel.

CASO VIOGÉN

Con vinculación a este caso de supuesto maltrato machista que era sentenciado en esta resolución de fecha de 14 de noviembre, pero en unas diligencias separadas, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a varios agentes de la Policía Local de Granada en el denominado caso Viogén, entre ellos el que fuera jefe del cuerpo José Manuel Jiménez Avilés, llamado a declarar en sede judicial este jueves en estas diligencias.

En este caso se investiga la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos tras acceder a datos de la expareja del subinspector, que fue relevado en el inicio de curso como jefe de estudios del cuerpo de seguridad municipal para destinarlo a tareas de archivo, en el citado sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista.