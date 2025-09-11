Detenido el hombre que mató a su vecino y se atrincheró con la mujer de la víctima

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al hombre que en la tarde del miércoles acabó con la vida de su vecino de un disparo en una pedanía de Huétor Santillán (Granada) y se atrincheró luego en una vivienda con la mujer de la víctima, la cual ya ha sido liberada.

El arresto se ha producido en torno a las 4,30 horas en la pedanía de Prado Negro, donde se han producido los hechos, y la mujer del fallecido se encuentra en aparente buen estado de salud, según han detallado fuentes del Instituto Armado.

El detenido es un varón de 61 años con el que efectivos de la Guardia Civil han estado mediando durante diversas horas. En la zona ha trabajado una unidad especializada en este tipo de situaciones de la Benemérita, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, así como patrullas de Seguridad Ciudadana y de Tráfico.