Supermercados en Andalucía en Semana Santa 2026: aperturas y horarios del Jueves y Viernes Santo

Archivo - Interior de un supermercado Aldi de Pozoblanco. Imagen de archivo. - ALDI - Archivo

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía afronta el Jueves y el Viernes Santo, ambos festivos en la comunidad, como dos de las fechas centrales de la Semana Santa, lo que conllevará ajustes en los horarios comerciales de las principales cadenas de supermercados.

En este contexto, Mercadona mantendrá cerrados la mayoría de sus establecimientos durante ambas jornadas, si bien en algunas zonas de alta afluencia turística podría registrar aperturas parciales el Jueves Santo, con cierre en torno al mediodía.

Por su parte, Carrefour opta por una política más flexible. Gran parte de sus tiendas, en especial los formatos Carrefour Express y aquellas situadas en núcleos urbanos o destinos turísticos, permanecerán operativas, generalmente en horario de 9,00 a 22,00 horas, sujeto a posibles variaciones según la regulación local.

En el caso de Lidl, la mayoría de supermercados abrirá el Jueves Santo en horario de mañana, entre las 9,00 y las 15,00 horas, mientras que el Viernes Santo se prevén cierres generalizados, con excepciones puntuales en función de la ubicación. De forma similar, DIA mantendrá su actividad el jueves, pero cerrará la mayor parte de sus tiendas el viernes, salvo en centros comerciales o enclaves turísticos.

Asimismo, El Corte Inglés ha anunciado aperturas en ambas jornadas festivas con horario especial, habitualmente entre las 11,00 y las 21,00 horas, aunque con posibles ajustes según el centro. En la misma línea, Aldi abrirá el Jueves Santo con su horario habitual y reducirá su actividad el Viernes Santo conforme al régimen festivo.

Por último, el Grupo MAS contempla la apertura de varios de sus establecimientos en distintas ciudades andaluzas, especialmente en zonas céntricas y de interés turístico de capitales como Sevilla o Málaga, donde se aplicarán horarios especiales durante ambos días.