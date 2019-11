Susana Díaz acusa a la Junta de "desviar" dinero del pacto contra violencia de género para "nóminas y sedes"

Actualizado 22/11/2019 16:55:56 CET

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díazparticipa en el acto por el Día Internacional contra la Violencia de Género - María José López - Europa Press

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado este viernes al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) de "desviar" parte del dinero que ha llegado desde el Gobierno central a la comunidad autónoma por la partida que le correspondía dentro el Pacto nacional de lucha contra la violencia de género a otros fines distintos, como "pagar nóminas" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o sedes.

Susana Díaz ha hecho esta denuncia durante su intervención, en la sede del PSOE-A, en Sevilla, en el acto organizado por el partido con motivo del

Día Internacional contra la Violencia de Género que se conmemora el próximo lunes 25.

Tras poner en valor la apuesta del Gobierno central del PSOE con la ejecución de ese pacto nacional, dando recursos a las comunidades, Susana Díaz ha indicado que cuando ha llegado el dinero a Andalucía, el actual Ejecutivo autonómico, que no ha dudado en "venderse" a la "ultraderecha" de Vox por un "puñado de sillones", no sólo no lo ha gastado, sino que llevado a cabo un cambio del destino de los créditos para destinarlo a otras cosas, como "pagar nóminas, pagar sedes o pagar los dibujitos y los colorines" del logo de la Junta con los que está "jugueteando" el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

"En eso ha quedado la lucha por la vida y la lucha por la igualdad", según ha sentenciado Susana Díaz, quien ha recalcado que esto pasa porque el Gobierno andaluz ha entregado "la cuchara a quien tiene la sartén por el mango, la ultraderecha".

Según Susana Díaz, el actual Gobierno andaluz tan sólo ha ejecutado en torno a un 30 por ciento de los recursos procedentes del Ejecutivo central. Según los datos del PSOE-A, de los 15,3 millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Junta solo ha ejecutado 3,6 millones a fecha 30 de octubre (el 24 por ciento).

El resto, 11,6 millones, el 76 por ciento del presupuesto, "se distribuyó a otras consejerías en una transferencia de crédito aprobada por Consejo de gobierno del 29 de octubre, entre otras cosas, para pagar nóminas del SAS".

Susana Díaz ha lamentado que PP y Cs desvían estos fondos para combatir la violencia de género demostrando "no es su lucha". "Pero sí es nuestra lucha", ha afirmado la responsable socialista, reivindicando estas políticas para avanzar en Andalucía en "una sociedad moderna, inclusiva, tolerante, respetuosa, en que los niños y niñas se eduquen en igualdad" y se defienda la vida de las mujeres ante todas las violencias machistas.

Durante su intervención, Díaz también ha denunciado el hecho de que el Gobierno haya eliminado de los presupuestos de la comunidad el millón de euros que se destinaba a ayudas a viviendas tuteladas donde vivían mujeres víctimas de la violencia de género, en muchos casos con sus hijos.

En su opinión, quitar un millón de euros de un presupuesto de 38.000 millones de euros es "no tener corazón ni humanidad ni sensibilidad". También ha denunciado que el Ejecutivo de PP-A y Cs ha querido "mutilar y cortar de raíz" la red de centros de información a la mujer que están en todos los rincones de Andalucía.

Susana Díaz ha mostrado su preocupación por los "pasos atrás" que se están dando en Andalucía en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género por las medidas de un Gobierno que está "vendido" a la ultraderecha. "Es cómplice de la política de la ultraderecha y mira para otro lado cuando se asesina a una mujer", ha dicho Díaz del Ejecutivo que preside Juanma Moreno (PP-A).

"No les compréis el marco porque los derechos humanos no se discuten, se defienden y el derecho a la vida de las mujeres no tiene discusión ninguna", ha pedido Susana Díaz, quien ha alertado de que algunos quieren volver a esa época de los "ángeles del hogar", con mujeres hablando de costura y que blanquean el discurso de la ultraderecha porque les han dicho que lo hagan o que acuden a protestar a las clínicas donde se practican abortos sin respetar la decisión de otras mujeres.

Ha asegurado que el PSOE andaluz seguirá trabajando "no sólo para no dar ni un paso atrás, sino para dar muchos hacia adelante" en igualdad y en lucha contra la violencia de género, para lo que "contamos el apoyo de la gente que valora la Andalucía que tenían, que tienen y que quieren".

Díaz ha instado al socialismo andaluz a "salir a la calle con una generación de jóvenes dispuestos a pelear" por la igualdad, siendo conscientes de que "con las leyes no bastaban, que hacen falta presupuestos y poder" para avanzar en la equiparación de derechos entre hombres y mujeres también para combatir la violencia de género. Para conseguirlo, según ha certificado, la ciudadanía tiene "un instrumento que es el PSOE, que seguirá defendiendo la igualdad, el

feminismo y la libertad".

DILAPIDAR LA HERENCIA

Para la dirigente socialista, el actual Gobierno andaluz va camino de "dilapidar la herencia" recibida, porque el anterior Ejecutivo socialista le dejó una Andalucía que crecía en empleo, en exportaciones, en igualdad y en derechos y que era respetada, mientras que ahora esta tierra tiene 100.000 parados más, menos derechos, se cuestionan los derechos de la mujer, está "en llamas" en la sanidad pública y hay menos oportunidades en la educación pública.

"Esta Andalucía no se parece, en un año, a la Andalucía que heredaron", según ha indicado Díaz, quien ha insistido en que el actual Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos se están dedicando a "dilapidar aquello que han recibido de sus mayores".

Por su parte, la presidenta del PSOE-A, Micaela Navarro, ha manifestado que en estos momentos es fundamental seguir "manteniendo la llama" de la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, porque con el nuevo Gobierno andaluz estamos "prácticamente en el mismo punto de partida" que hace años.

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Elena Ruiz, ha manifestado que no hay mejor antídoto para luchar contra la violencia de género que defendiendo la igualdad "con mayúsculas" en todas las instituciones y en la calle y ha criticado que el Ejecutivo autonómico haya estado dispuesto a "blanquear" la violencia de género hablando de violencia intrafamiliar.

Asimismo, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha manifestado que en Andalucía no hay lugar para la violencia de género, para los maltratadores, para el machismo brutal ni para los que niegan o blanquean esa violencia contra la mujer o "los que llegan al poder aliándose con los que niegan la violencia de género".

Ha mostrado su preocupación por que por primera vez quepa la posibilidad, en vista de lo que está pasando en comunidades o en ayuntamientos donde hay presencia de Vox,de que el Parlamento andaluz no emita una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, ya que para que pudiera prosperar se necesita el acuerdo de todos los grupos.

El PSOE trasladará el lunes una propuesta de declaración institucional al resto de grupos parlamentarios con el fin de que se pudiera emitir en el Pleno del Parlamento que se desarrollará el miércoles y jueves.