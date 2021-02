Susana Díaz: PSOE-A no saldrá a las calles el 8M por "sentido común" y se pronunciará por redes sociales

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado que los socialistas andaluces no saldrán, como les hubiera gustado, a las calles a manifestarse el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por "sentido común" en esta situación de la pandemia del coronavirus, y ha avanzando que se pronunciarán a través de las redes sociales en defensa de la igualdad de las mujeres.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Díaz ha indicado que es "de sentido común y evidente" que si no se pueden sentar más de cuatro personas sentadas en un bar, "no nos podemos unir en manifestaciones en la calle, como desearíamos".

Ha señalado que eso no significa que no nos podamos manifestar de otras maneras, como con mensajes y vídeos a través de las redes sociales. "Respetando la seguridad y las vidas hay muchas manera de decir el día 8 de marzo que no estamos dispuestos a renunciar a nuestra igualdad, a que se silencie el dolor de las víctimas de la violencia machista o que no estamos dispuestos a que los derechos de las mujeres se los lleven por delante", ha apuntado.

Asimismo, ha considerado una "aberración" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este viernes "comparara y hablara otra vez del 8 de marzo del pasado año, porque ha recuperado el discurso del odio a las manifestaciones de mujeres de la ultraderecha". Para Díaz, el presidente se ha acordado de las manifestaciones del 8 de marzo y no de "lo que metieron en Vistalegre sus socios de Vox" o de las manifestaciones contra la Ley Celaá.

Ha insistido en que los socialistas andaluces no se van a manifestar en las calles, pero si lo harán a través de las redes sociales, porque "no vamos a permitir que nadie silencie la lucha por la igualdad".