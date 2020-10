Susana Díaz cree que Moreno o Bravo "mienten" sobre el Presupuesto y avisa de que el PSOE-A no aceptará "un trágala"

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este viernes los planteamientos contradictorios que, a su juicio, han puesto sobre la mesa el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su consejero de Hacienda, Juan Bravo, respecto al Presupuesto andaluz para el 2021, de modo que entiende que alguno de los dos "miente"; al tiempo que ha avisado de que "si pretenden engañar a la oposición y llevar un trágala presentando unas cuentas que ya ha pactado con la extrema derecha", ahí "no estará el PSOE-A".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Susana Díaz ha explicado que los socialistas mantuvieron una primera reunión con Hacienda para ver las cuentas donde "nos dijeron que no había datos, que no se conocían los ingresos, y ayer en el Pleno incluso el presidente sacó unos papelitos diciendo que los iba a repartir sobre el Presupuesto".

"En los papelitos, que estaban firmados por Bravo, se explicaba que no tenían datos para elaborar el Presupuesto pero, al mismo tiempo, el presidente estaba anunciando que habían hecho el Presupuesto", ha explicado la líder de PSOE-A para preguntar "¿quién mintió, Moreno o Bravo?"

Y es que, como ha proseguido, "alguien mintió porque si en la misma mañana el presidente hace un anuncio y el consejero de Hacienda dice que no nos puede dar los datos porque no los tiene y, por tanto, no puede elaborar el Presupuesto, alguien está faltando a la verdad".

Susana Díaz, en la misma línea, cree que no es justo que la Junta "también está faltando a la voluntad de diálogo, negociadora y de acuerdo que tiene el PSOE-A desde la oposición, para arrimar el hombro y ayudar en un momento muy difícil".

"Si lo que pretende Moreno es engañar a la oposición y llevar un trágala al final, presentándonos un presupuesto que ya ha pactado con la extrema derecha, que va a tener el peaje de desmantelar las políticas de igualdad, desmantelar las políticas de lucha contra la violencia de género o reforzar la sanidad privada en detrimento de la pública; si lo que pretende al final es poner sobre la mesa un trágala, evidentemente con el PSOE-A que no cuenten", ha apostillado.

Por contra, ha dicho a Moreno que "si quiere negociar con voluntad sincera, que nos facilite los datos que le hemos pedido, que se siente a hablar con sinceridad, con lealtad y con transparencia, que escuche a todos los colectivos y, a partir de ese momento, pensemos en Andalucía". "Que no hagan más politiqueo y que piensen en los intereses de la gente", ha zanjado Susana Díaz.