Susana Díaz cree que Sánchez convoca "en el mejor momento para el PSOE", que "se viene arriba" ante unas elecciones

Archivo - La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un acto público de campaña. A 13 de mayo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista andaluza y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha opinado este lunes que, tras una legislatura "complicada" para su partido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en "el mejor momento para el PSOE", una formación que "se viene arriba" cuando hay citas ciudadanas con las urnas.

Así lo ha venido a apuntar la también exsecretaria general del PSOE andaluz en unas declaraciones en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, recogidas por Europa Press, al hilo del adelanto electoral que ha comunicado este lunes el presidente del Gobierno, que ha anunciado que las próximas elecciones generales se celebrarán el 29 de noviembre de este año 2026.

Susana Díaz ha apuntado que confiaba en que se produjera este adelanto electoral porque "no va a tener otro momento como este el PSOE en los próximos meses, de aquí al verano", para afrontar mejor una cita así, por lo que ahora "era la oportunidad" de convocar.

Además, la senadora socialista por designación autonómica ha manifestado que, para los alcaldes que concurrirán a las elecciones locales previstas para mayo de 2027, "es bueno" además que se hayan convocado las elecciones generales para esa fecha de noviembre, y que así se pueda separar "el debate nacional del territorial en cada uno de los rincones de España".

"En general, yo creo que era el mejor momento para el PSOE en estos últimos meses" para convocar estas elecciones, "porque pienso que no había una mayoría parlamentaria que sustentara las políticas del Gobierno", como "se ha visto" con la derogación de los dos decretos con medidas en materia de vivienda que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros y que decayeron en el Pleno del Congreso con los votos en contra de su convalidación de PP, Vox y Junts, ha continuado argumentando Susana Díaz.

De esta manera, la expresidenta andaluza ha opinado que, "llegado a este punto, era el momento de ir a las urnas", tras una "legislatura difícil, muy complicada" para su partido por "decisiones como la amnistía" a los condenados por el proceso independentista catalán que "han estirado las costuras más de la cuenta", así como por "momentos de corrupción como la entrada en prisión de algún secretario de Organización" del PSOE que "también ha convulsionado" al partido, ha abundado Susana Díaz.

Con todo, la senadora ha señalado que el PSOE es "una máquina" cuando se celebran elecciones y "se pone a rodar", y ante esas citas su partido "se viene arriba". "El ejemplo fue el año 2023", ha añadido en alusión a los comicios generales del 23 de julio de aquel año, tras los que Pedro Sánchez pudo volver a ser investido como presidente del Gobierno merced a los apoyos que consiguió en el Parlamento aunque su partido no fue el más votado, sino segunda fuerza por detrás del PP.

"Cuando llega una campaña electoral, la gente (del PSOE) se tira a la calle", y, "una vez que el PSOE empieza a rodar, las encuestas van variando, y los últimos 15 días son clave", ha añadido Susana Díaz, quien no ha querido entrar a conjeturar sobre lo que debería suceder con Pedro Sánchez como líder del PSOE si su partido no gana las elecciones del 29 de noviembre.

No obstante, ha apuntado que, ante "una situación así", de derrota electoral, tendría que "haber una reflexión interna dentro del partido" en la que Pedro Sánchez podría "plantear cuál es su posición, y el PSOE tendrá que calibrar todos los escenarios". "Pero ahora mismo yo creo que hay que salir a ganar" en la cita del 29N, ha apostillado la expresidenta andaluza.

PROPUESTAS PROPIAS DEL PSOE EN MATERIA DE VIVIENDA

De igual modo, Susana Díaz ha señalado que, ante la "principal preocupación de los españoles" actualmente --en referencia a la vivienda--, el PSOE debe ofrecer sus propias "propuestas", y "no la que otros partidos a la izquierda del PSOE nos arrastren".

En esa línea, ha indicado que de los decretos que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros y que se debatieron el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, ella "no veía el enfrentamiento que se generaba entre los pequeños propietarios y los inquilinos", porque cree que "eso era malo para el país, para el mercado de la vivienda, y porque un gobierno, o los gobiernos, no pueden repercutir en los ciudadanos lo que es su responsabilidad, que es proteger a los vulnerables".

"Veía en los decretos que se hablaba mucho de los grandes fondos de inversión y, en cambio, el único límite que se les ponía era que no compraran viviendas por debajo del 70% del valor de mercado", ha añadido Susana Díaz, para quien "había cosas bastante mejorables" en dichos decretos.

Y, ante la previsión de que el Consejo de Ministros pueda volver a aprobar esta semana dichos dos decretos para que posteriormente sean convalidados en la Diputación Permanente del Congreso --órgano que permanece activo cuando las Cortes Generales se disuelven por una convocatoria de elecciones--, Susana Díaz ha dicho que hay "cosas" que le "chirrían" de esa opción.

Así, ha apuntado que, aunque "es posible" tomar esa decisión, ella cree que "la Diputación Permanente no se ha utilizado nunca así, y forzar las instituciones no es bueno para la democracia". "Y segundo, creo que nosotros (los socialistas) tenemos respuestas por nosotros mismos, que no tienen por qué ser las mismas de otras fuerzas a nuestra izquierda, que tienen otras recetas", ha apostillado Susana Díaz para concluir su comentario.