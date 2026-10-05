Montero anima a la ciudadanía a "participar" y "decidir" entre "avanzar o retroceder" tras las elecciones del 29N

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Granada. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha emplazado este lunes a la ciudadanía española a "participar" en las elecciones generales que se van a celebrar el próximo 29 de noviembre y "decidir" entre "avanzar o retroceder" tras dichos comicios.

Así lo ha indicado la también vicesecretaria general del PSOE federal en un apunte en su cuenta de la red social X después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes que adelanta la celebración de las próximas elecciones generales al 29 de noviembre.

"El 29 de noviembre España decide mucho más que un Gobierno: decide la dirección en la que quiere caminar", ha escrito María Jesús Montero en dicho mensaje en X en el que ha remarcado que "Pedro Sánchez lo ha expresado con claridad: nos jugamos avanzar o retroceder".

En esa línea, la líder del PSOE andaluz ha sostenido que en dichas elecciones "se confrontarán dos modelos distintos de entender la economía, los servicios públicos, los derechos y la vivienda". "Entre quienes entienden la vivienda como un activo con el que especular y quienes defendemos que es, antes que nada, un derecho", ha añadido.

Montero ha considerado también que en dichos comicios del 29N se elegirá "entre un modelo que deja el terreno libre a los fondos buitre, a los grandes tenedores y a quienes han convertido la necesidad de tener un hogar en una oportunidad de negocio, y un proyecto progresista que quiere intervenir allí donde sea necesario para proteger a la gente".

"Porque detrás de cada precio imposible hay jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte insoportable de sus ingresos al alquiler y trabajadores que, aun teniendo un sueldo, no pueden acceder a una vivienda", ha añadido María Jesús Montero.

La dirigente socialista ha aseverado también que "la vivienda no puede ser el negocio de unos pocos a costa de la angustia de muchos", y ha añadido que "ahí está también la elección: especulación o derecho; negocio o vivienda; avanzar o retroceder".

"Ahora corresponde a la ciudadanía comparar, decidir y participar. Porque cada elección marca un rumbo. Y el futuro nunca se construye desde la indiferencia", ha finalizado María Jesús Montero su apunte en X para valorar el adelanto electoral.